Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rechtzeitig zum Maikammerer Gartenmarkt am 20. und 21. August will Claudia Bast die Tür ihres Verkaufs-Ateliers für Keramik und Kunst in der Marktstraße 6 wieder öffnen. Der Laden war geschlossen, weil die Straße 2020 komplett aufgerissen war und Kunden kaum hingelangen konnten. Danach war wegen der Pandemie zu.

Die Keramikerin nutzte die Zeit der Schließung für eine Umgestaltung der Räume gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Werner Straub, dessen Familie das historische Anwesen