In Hayna soll ein Vereinshaus entstehen. Der Ortsbeirat hat dafür auch schon das passende Gebäude im Blick. In dem Anwesen, das ein Fachwerkhaus, eine Scheune und einen Tabakschuppen umfasst und sich auf einem gemeindeeigenen Grundstück in der Hauptstraße befindet. Dort sollen Räume für Vereine geschaffen werden. Auch die Bürgerstiftung soll dort ihren Platz finden. Die Scheune nebenan soll zu einem Spielort für junge Menschen werden. Bis all das umgesetzt wird, werden aber noch ein paar Jahre vergehen, die Planung steht am Anfang. „Der nächste Schritt wird es jetzt sein, einen Architekten zu beauftragen, der eine Bestandsaufnahme macht und guckt, wo wir sanieren müssen“, Ortsvorsteher Markus Dudenhöffer.