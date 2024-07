Der Verein SÜW Edenkoben hat bei seiner Jahreshauptversammlung Projekte im Tourismusbereich vorgestellt.

Ein gedrucktes Gastgeberverzeichnis wurde erneut aufgelegt, soll jedoch zukünftig durch Datenbankeinträge ersetzt werden. Zudem konnten fehlende Richtungswegsweiser im Wald aufgestellt werden, heißt es in der Mitteilung. Ehrenamtliche Wegepaten betreuen im Auftrag des Tourismusbüros die Wanderwege. Mit digitalen Tools werden Schäden und Informationen zur Infrastruktur vor Ort erfasst und im Tourismusbüro weiterverarbeitet. In den letzten Jahren flossen laut Verein mehr als 40.000 Euro in diese Infrastrukturmaßnahmen.

Wie angekündigt, sollen auch im Gäu die touristischen Angebote weiterentwickelt werden. Der PWV Ortsverein Altdorf-Böbingen habe hierzu einen Gäuwiesenweg konzipiert. Die Arbeitskreise Social Media und neue Homepage haben mit jeder Ortsgemeinde abgestimmt, welche Inhalte auf die jeweiligen Ortsseiten einfließen können.

Die Regionsagentur „Pfalz Touristik“ erhält eine Beitragserhöhung. Diese ermöglicht es, neues Personal einzustellen und zusätzliche Aufgaben zu bewältigen.

Der Vorstand

In den Vorstand wurden laut Verein Andreas Möwes, Norbert Lingenfelder, Christian Weber, Barbara Krapp. Barbara Haag, Hanna Spies und Daniel Poth gewählt.