Der Edenkobener Verein Rock am Friedensdenkmal hat der protestantischen Kirchengemeinde 9000 Euro zur Renovierung der Orgel gespendet. Dabei handelt es sich um den Erlös eines Konzertes, den es im Dezember in der Kirche gab. Der Verein hatte zudem die Kosten für die Hauensteiner Band übernommen, die Gaumenfreunde Event GmbH die Licht- und Tontechnik zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt. Vorsitzender Jürgen Roth informiert, dass er durch einen RHEINPFALZ-Artikel von der Orgel-Renovierung erfahren hatte. Die Arbeiten wurden bereits vorgenommen, 75.000 Euro hat das Ganze gekostet, was durch Spenden finanziert werden soll. Pfarrerin Judith Geib sagt: „Wir hatten die Gesamtkosten vorfinanziert, damit die Sanierung möglichst schnell in Angriff genommen werden konnte, da ansonsten die Kosten noch höher gewesen wären.“ Aktuell fehlen der Kirchengemeinde noch 22.000 Euro. Letzte Woche fand die Pfarrerin zudem einen Briefumschlag ohne Absender und Adresse in ihrem Briefkasten. Darin befanden sich 500 Euro, die ebenfalls für die Sanierungskosten gedacht sind.