Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf 25 Jahre erfolgreiche kulturelle Arbeit kann der Verein Kunst und Kultur in Annweiler zurückblicken. Gegründet wurde er im Bestreben, das kulturelle Leben in der Trifelsstadt zu bereichern. Am Freitag ist um 19 Uhr eine Jubiläumsveranstaltung.

Der große Saal im städtischen Rathaus ist Ort der Feier. Und es ist der gleiche Ort, an dem am 14. November 1997 rund 30 Bürger der Einladung des damaligen Stadtbürgermeisters Gert