In Altdorf steigt am Sonntag, 16. Juni, erstmals ein Fest der Gemeinschaft rund um die Gäuhalle. Initiator ist der Verein Altdorf Heimatliebe, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Dorfleben in und rund um Altdorf zu beleben und zu gestalten. „Ehrenamtliches Engagement ist nicht nur wichtig für die Vereine, sondern auch für die gesamte Dorfgemeinschaft“, teilt der Verein mit. Damit das gelingt, das soziale Miteinander zu fördern, wurde in der Vergangenheit unter anderem zum Osterbasteln, zu einem Männerkochabend sowie zu einem Familienbrunch eingeladen. Für das Fest konnten die Verantwortlichen Vereine und Interessengemeinschaften aus dem Gäu gewinnen, beispielsweise den Sportverein, die Feuerwehr, die Kirchengemeinde und den Förderverein der Gäuschule. Eröffnung ist um 12.30 Uhr. Rund um die Gäuhalle finden sich insgesamt 14 Stationen, an denen Vereine sich präsentieren können und unter anderem jüngeren Besuchern Spielangebote machen. Die First Responder, qualifizierte Ersthelfer auf dem Land, führen Reanimationsübungen vor. Es gibt zudem eine Hüpfburg und eine Fahrzeugausstellung. Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Männergesangsverein, der Posaunenchor und Joe-Eric Münch.