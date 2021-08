Um den innerörtlichen Verkehr in Heuchelheim-Klingen zu beruhigen fordert der Verein „Dorfläwe“ flächendeckend Tempo 30 im Ort. Ortsbürgermeister Uwe Huth steht diesem Wunsch offen gegenüber, will aber die Meinung des Gemeinderates und der Bevölkerung dazu abfragen. Mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) wurden bereits Änderungen in der Kaiserbachstraße vereinbart. Dort sollen an zwei Stellen Schilder und Piktogramme mit der Aufschrift „Schulkinder“ aufgestellt werden, um die aus Richtung Göcklingen kommenden Verkehrsteilnehmer zum langsameren Fahren zu animieren.