Winterliche Leckereien von regionalen Erzeugern befinden sich in der SÜW-Genussbox, die der Verein SÜW als Geschenkidee anpreist. Sie gibt es in zwei Verpackungsvarianten: entweder im SÜW-Karton oder in einer Holzkiste. Die Genussbox enthält einen Edelweinessig „Weihnachtsbalsam“ vom Weinessiggut Doktorenhof in Venningen, ein Feuerzauber Glühwein-Gelee von der Geeleria Pfaffmann in Wollmesheim, einen König Ludwig Stollen vom De’ Bäcker Becker in Edenkoben, Weihnachtsnudeln von der Pfalznudel in Großfischlingen, Kastanienpesto von Timrott Feinkost in Herxheim und eine Flasche St. Laurent 2018 trocken vom Weingut Hof in Heuchelheim-Klingen. Die Genussbox ist ab 54 Euro im SÜW-Online Shop unter www.suew-shop.de erhältlich. Dort kann auch angegeben werden, ob man die Box abholt oder postalisch verschicken lassen möchte.