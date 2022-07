Mit zwei Konzertabenden feierten der Adhoc-Chor und der Männerchor des MGV Eintracht Ingenheim ihr Comeback nach der Corona-Pause. Im zweimal voll besetzten Bürgerhaus wurden auch Sänger geehrt. Für 70 Sängerjahre wurde Kurt Rapp mit der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Chorverbandes ausgezeichnet. Weitere Ehrungen gingen für 65 Jahre an Günther Brand und Gerhard Merz, für 60 Jahre an Hermann Schaurer und Günter Wissing, für 50 Jahre an Klaus Pfalzgraf und Werner Pfalzgraf, für 40 Jahre an Stefan Bischoff, Rüdiger Hampe, Erich Leibach und Manfred Schäfer, für 25 Jahre an Christine Hoffmann, Christian Paulus, Tobias Pfalzgraf, Sabine Schaurer-Haacke und Heike Wien. Für Chorleiter Johannes Kalpers war es das Abschiedskonzert. Er kehrt in seine Heimat, den Westerwald, zurück.