Teka aus Edenkoben ist ein „Hidden Champion“. Das Familienunternehmen zählt mit Spezialmaschinen für die Beton- und Glasindustrie weltweit zu den Besten seiner Branche.

Preise für ihr Tun erhalten meistens Menschen im Vordergrund, die gesehen werden, deren Arbeit wahrgenommen wird. Aber was ist mit denen, deren Arbeit keiner mitbekommt? Solche wurden am 30. April von der Technologie Region Karlsruhe als sogenannte „Hidden Champions“ ausgezeichnet. Übersetzt bedeutet das so viel wie versteckte oder heimliche Sieger.

So ein „Hidden Champion“ ist auch die Firma Teka Maschinenbau GmbH aus Edenkoben. Sie stellt Hochleistungsmischer, Dosier- und Mischanlagen für die Baustoffindustrie her. Diese Maschinen werden hauptsächlich für die Herstellung von Beton und Glas verwendet. Eine versteckte Nische also. „Wenn man nicht direkt damit zu tun hat, weiß keiner, was wir hier machen, weil man diese Maschinen in der Regel nicht sieht“, sagt Markus Gartner, der das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Thomas leitet.

Weltweiter Markenname in der Nische

Gegründet wurde die Firma Teka 1961 in Neustadt an der Weinstraße von Vater Alfred Gartner, damals noch mit fünf Mitarbeitern. Seit 1976 ist sie im Edenkobener Industriegebiet angesiedelt und hat heute fünf Tochterunternehmen in den USA, Spanien, Frankreich, Polen und China, die jeweils ihren Markt vor Ort betreuen. Für alle anderen Exportmärkte ist die Zentrale in Edenkoben zuständig. Insgesamt arbeiten heute etwa 130 Mitarbeiter für das Unternehmen, dessen Name sich von Alfred Gartners Mutter Thekla ableitet. Während sich die beiden Brüder um die Geschäftsführung kümmern, ist Schwester Gabi als Prokuristin für die Finanzbuchhaltung zuständig. Markus Gartners Sohn Richard ist im Auslandsvertrieb und im Marketing.

Thomas Gartner betont, dass der Familienbetrieb, der in diesem Jahr sein 65-jähriges Bestehen feiert, immer konservativ gewirtschaftet und mit Bedacht investiert hat, aber auch darauf geachtet hat, sich in gewissen Ländern stark zu repräsentieren. „In der Nische, in der wir uns von Anfang an bewegen, sind wir so zu einem weltweit bekannten Markennamen geworden“, sagt er. Gute Märkte für die Maschinen der Firma seien vor allem Europa, Nordamerika und die ehemaligen Sowjetländer. Letztere seien in den vergangenen Jahren viel am Wachsen, da sie große Öl- und Gasvorkommen haben, sagt Markus Gartner. „Sie haben Nachholbedarf. Wir sind abhängig von der Bauindustrie, vor allem vom Hochbau, also wenn in Gebäude oder Städte investiert wird. Überall auf der Welt, wo man viel Beton und Glas braucht, sind wir fast immer dabei.“

35 Millionen Euro Umsatz im Jahr

Als Hidden Champion werden mittelständische Unternehmen ausgezeichnet, die einen Beitrag zur wirtschaftlichen Stärke, Innovationskraft und Beschäftigung in der Region leisten und außerhalb der Fachwelt nur geringe öffentliche Bekanntheit haben. Zudem müssen sie in ihrem Marktsegment weltweit zu den Top drei gehören oder die Nummer eins auf ihrem Heimatkontinent sein. Laut Markus Gartner ist Teka in mehreren Ländern unter den Top-drei-Unternehmen vertreten: „Wir legen viel Wert auf Qualität und unseren Ruf als Premiumprodukt. Um für die Auszeichnung in Frage zu kommen braucht es viel spezielles Wissen im Unternehmen.“ Sein Bruder fügt an: „Wir haben viele erfahrene, langjährige Mitarbeiter, die sich über Jahrzehnte damit beschäftigen und einen großen Anteil an unserem langjährigen Erfolg haben.“

Insgesamt setzt das Unternehmen im Jahr etwa 35 Millionen Euro um. Investiert wird ein größerer Millionenbetrag in den Standort Edenkoben. In diesem Jahr soll das in den 70er Jahren entstandene Verwaltungsgebäude sowie die Fertigungshallen saniert und auf den neuesten Stand der Technik und Nachhaltigkeit gebracht werden.

Südamerikanischer Markt vor Augen

Teka will in Zukunft weiter ein Weltmarktführer in seiner Nische bleiben und in andere Länder expandieren. Markus Gartner erhofft sich zum Beispiel durch das am 1. Mai vorläufig in Kraft getretene Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay) den südamerikanischen Markt stärker erschließen zu können: „Wir haben schon viele Maschinen nach Brasilien geliefert. Trotzdem besteht dort Nachholbedarf und wir gehen davon aus, dass sich der Markt für uns dort verstärken wird.“ Auch nach Afrika hat Teka schon Maschinen geliefert.

Neben den „Hidden Champions“ wurden auch „Hidden Gems“ ausgezeichnet. Diese Ehrung erhielten Unternehmen, die nationale Marktführer mit häufig Aktivitäten im benachbarten Ausland sind und gute Voraussetzungen haben, sich zu Hidden Champions zu entwickeln. Grundlage der Auszeichnung „Hidden Champions und Hidden Gems der Technologieregion Karlsruhe“ ist eine wissenschaftliche Studie, die von der Fachhochschule Dortmund durchgeführt wurde. In der Technologieregion Karlsruhe wurden über 100 Hidden Champions oder Hidden Gems ausgezeichnet. Davon sitzen 25 Unternehmen in der Südpfalz.

Info

Aus Landau und dem Kreis SÜW wurden folgende Unternehmen als Hidden Champions ausgezeichnet: Auvesy, Brandenburger Isoliertechnik, Kögel Filter, Wickert Maschinenbau, Gutting Pfalznudel, Reline Europe, Stabila Messgeräte, Teka Maschinenbau.