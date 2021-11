Laut dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-Hunsrück mit Sitz im rheinhessischen Oppenheim hat Rheinland-Pfalz das dichteste Wetterstationsnetz im Bundesgebiet. Jüngst konnte das Netz um zwei neue Stationen im Trifelsland erweitert werden.

In der Kläranlage Annweiler und im Wollborntal am Tiefbrunnen in Gossersweiler-Stein ist jeweils eine Wetterstation montiert und in Betrieb genommen worden. Das teilen die Verbandsgemeindewerke mit, die die Anschaffung der Geräte finanziert haben. Die Stationen messen kontinuierlich Temperatur, Luftfeuchte und Niederschlag. Sie würden den Anforderungen des Deutschen Wetterdiensts, weshalb die Daten auch für professionelle Wetterprognosen genutzt werden können.

Bei der Auswahl des Systems sei wichtig gewesen, dass die Wetterdaten für alle zur Verfügung stehen, erläutert der stellvertretende Direktor der Annweilerer Stadtwerke, Michael Walther. Auch Privatpersonen können die Daten online unter www.wetter.rlp.de einsehen, herunterladen und analysieren. Publiziert werden die Messdaten vom DLR, der auch die beiden Stationen unterhält.

Wo weitere Wetterstationen stehen

Die generierten Daten dienen unter anderem bei der Trinkwasserversorgung zur Beurteilung der Auswirkung des Niederschlags auf die Quellschüttung. Langfristig sollen die Wetterdaten in ein Wasserversorgungssystem eingebunden werden. In der Niederschlagswasserbewirtschaftung und Abwasserentsorgung kann dann auf lokal starke Niederschläge kurzfristig reagiert werden. Langfristig dienen die Daten dem Hochwasserschutz.

Weitere Wetterstationen stehen in der Region im Bürgerwald der Stadt Annweiler, in Eußerthal und in Siebeldingen am Geilweilerhof an der Grenze zu Albersweiler. Ihre Daten können bis in das Jahr 2012 und teilweise sogar weiter zurückverfolgt werden. Die Siebeldinger Station liefert zudem Wetterprognosen. Interessant sei, so Walther, dass mithilfe dieser Anlagen beobachtet werden könne, dass die jährliche Niederschlagsmenge von West nach Ost seit Jahren abnehme.