„Unsere Gemeinden entfernen sich immer mehr vom Landesdurchschnitt.“ So fasste Bürgermeister Christian Burkhart in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Annweiler die finanzielle Situation der Kommunen im Trifelsland zusammen.

Den Kommunen der VG gingen die Einnahmen verloren, weil sie vor allem wegen ihrer sie beengenden Lage in den Tälern und der sie umgebenden Wälder kaum noch Gewerbeflächen aufbieten könnten. Aus eigener Kraft seien die Gemeinden kaum noch fähig, ihren hohen Verpflichtungen nachzukommen. Sie kämen aus ihren Schulden nicht mehr heraus.

Der Rat stimmte daher mit großer Mehrheit zu, sich dem Aktionsbündnis der Stadt Pirmasens „Für die Würde unserer Städte“ anzuschließen. In einer Petition an die Landesregierung fordert das Bündnis auf, für eine Finanzausstattung der Kommunen zu sorgen, mit der sie auskommen können.

Welche Forderungen es gibt

Altschulden sollen spätestens in 30 Jahren abgebaut sein, ohne dass die Bevölkerung zusätzlich belastet werden muss. Investitionen der Gemeinden in Klimaschutz, Bildung und Digitalisierung sollen ohne bürokratische Hürden gefördert werden. Durch gezielte Unterstützung müsse die soziale Lage in Teilen der Bevölkerung verbessert werden.

Dem Aktionsbündnis hatten sich bereits die Stadt Annweiler, die Stadt Landau und der Landkreis Südliche Weinstraße angeschlossen.