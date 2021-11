Die Verbandsgemeinde Maikammer sucht dringend Wohnungen für Flüchtlinge.

Die Verwaltung hat im vergangenen halben Jahr bereits mehrfach auf der Titelseite des Amtsblatts darauf aufmerksam gemacht, dass in der Verbandsgemeinde Unterkünfte für Flüchtlinge fehlen. „Wir nehmen derzeit weniger auf, als wir müssten“, erklärte Bürgermeisterin Gabriele Flach auf Anfrage. Flüchtlinge würden vorübergehend in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht, danach sei es Aufgabe der Kommunen, Wohnungen zu finden.

Das Problem in der Verbandsgemeinde Maikammer sei, dass in jüngster Zeit zwei Unterkünfte weggefallen seien: ein Privathaus und das ehemalige Schwesternhaus auf einem Grundstück der Kirchengemeinde in der Hartmannstraße. Letzteres ist abgerissen worden, an der Stelle baut das Gemeinnützige Siedlungswerk Speyer ein Mehrfamilienhaus mit 13 Wohnungen.

Derzeit rund 55 Flüchtlinge

Die bisherigen Aufrufe im Amtsblatt hätten „ein bisschen was gebracht“, sagt Flach. Doch nicht immer passten Angebot und Nachfrage zueinander. Derzeit würden Wohnungen für rund zehn Flüchtlinge gebraucht, darunter seien Einzelne wie auch Familien.

Laut Verwaltung leben in der Verbandsgemeinde im Moment 55 Flüchtlinge in Obdachlosenunterkünften. 20 von ihnen seien bereits anerkannt und hätten eine Bleibeperspektive. Eigentlich müssten sie sich dann selbst eine Wohnung suchen, erklärt die Bürgermeisterin. Doch der Wohnungsmarkt in Maikammer sei extrem schwierig für sie, selbst wenn sie bereits eine Arbeit hätten.

Flach geht davon aus, dass die Anzahl der Flüchtlinge wieder deutlich steigen und das Wohnungsproblem an Brisanz gewinnen wird. Die Bürgermeisterin bittet die Bürger deshalb, freien Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Verbandsgemeinde schließe mit Anbietern einen Vertrag ab, die Miete sei sicher und richte sich nach dem aktuellen Mietspiegel.

Info

Freier Wohnraum kann gemeldet werden bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Bianca Bardua, Telefon 06321 5899-19 oder per Mail an bianca.bardua@vg-maikammer.de.