Die Verbandsgemeinde Edenkoben startet die Aktion „Unsere Obstbäume brauchen Paten“. Gesucht werden Baumpaten, die Verantwortung übernehmen, Fürsorge leisten für einen Baum und für die Natur.

„Wir suchen Baumpaten, die sich um Obstbäume auf unseren Streuobstwiesen kümmern möchten und somit den wertvollen Lebensraum für Tiere wie auch für Pflanzen weiterhin sichern“, wirbt erster Beigeordneter Eberhard Frankmann für die neue Aktion. Ob Birne, Apfel, Kirsche oder Zwetschgen – die hochstämmigen Obstbäume sind „ein wichtiger Teil für eine gute Biodiversität unserer Kulturlandschaft“.

In den Gemeinden stehen an Weg- und Straßenrändern, in Ausgleichsflächen und sonstigen Randflächen Gehölze, Sträucher und Obstbäume. In früheren Zeiten wurden Obstbäume auch im öffentlichen Bereich gepflegt, abgeerntet und die Früchte verwertet. Oft genug findet heutzutage eine Pflege der Bäume sowie deren Umfeld nicht mehr oder nur unzureichend statt. „Die Früchte vieler Obstbäume werden leider nur noch vereinzelt verwertet, obwohl die Möglichkeiten der Verwertung so umfangreich sind, wie unsere Kulturlandschaft selbst,“ so Frankmann. Insbesondere Obstbäume benötigen eine Pflege beziehungsweise Baumschnitt, wenn sie ihre Aufgabe im Sinne der Biodiversität gut erledigen sollen. Diese Erkenntnis setzt sich immer mehr durch.

In einigen Gemeinden, etwa in Großfischlingen und in Rhodt, erhalten die Bäume durch ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger eine gute Pflege und den passenden Schnitt, die Früchte werden geerntet und verwertet. Auch in der Stadt Edenkoben haben sich zehn Freiwillige gemeldet, die Paten der neu gepflanzten Obstbäume im Bereich „In der Halde“ werden möchten. Diese Behandlung soll möglichst allen Ostbäumen in der Verbandsgemeinde Edenkoben – 250 sind zurzeit gelistet – zu teil werden kann.

Baumpaten gesucht: Was wird von ihnen erwartet?

Die Baumpaten sollen sich für mindestens fünf Obstbäume engagieren und die Patenschaft für diese Bäume mindestens fünf Jahre übernehmen. Die Patenschaftsbäume sollen von ihnen fachmännisch geschnitten und in Form gebracht werden. Auch das unmittelbare Umfeld der Bäume soll gepflegt und ebenfalls in Ordnung gehalten werden. Insbesondere bei neu gepflanzten Obstbäumen übernehmen die Paten soweit erforderlich das Giesen. Sie dürfen die Früchte ihrer Patenschaft ernten und verwerten. Weitere mögliche gemeinsame Aktion könnten laut VG-Verwaltung sein: Bau und Aufstellung von Insektenhotels, gemeinsames Ernten der Obstbäume und Saftpressen.

Was können Baumpaten erwarten?

Die Baumpaten werden unterstützt bei der Schnittpflege, die Kosten für ein eintägigen Obstbaumschnittkurs werden übernommen, kündigt die VG-Verwaltung an. Auch nach dem Obstbaumschnittkurs werden die Paten weiterhin fachmännisch beim Schnitt und der Pflege Ihrer Patenbäume begleitet. Bei Bedarf steht ihnen entsprechendes Arbeitsgerät, zum Beispiel eine Hochastsäge, zur Verfügung.

Bei Bedarf gibt es zum Abtransport des Schnittgutes Unterstützung. Diue Baumpaten sind bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit über die kommunale Haftpflichtversicherung und die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert. Sie erhalten regelmäßig Tipps zur Pflege und Verwertung des Obstes. Mit ihrer Zustimmung wird über die Patenschaft informiert, an den Obstbäumen beziehungsweise Baumgruppen werden Schilder mit dem vollständigen Namen oder Familiennamen angebracht. In einem Baumpatenschafts-Vertrag werden die Rechten und Pflichten die diese Patenschaft mit sich bringen festgeschrieben.

Info

Wer Interesse hat, kann eine E-Mail mit seinen Kontaktdaten an Monika Damian (monika.damian@vg-edenkoben.de) schrieben oder sich an seine Ortsbürgermeisterin beziehugnsweise seinen Ortsbürgermeister wenden.