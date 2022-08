In diesem Jahr haben Jugendliche im Trifelsland erstmals die Möglichkeit, sich aktiv an der Kommunalpolitik zu beteiligen. Die Verbandsgemeinde startet ein neues Politprojekt. Ob daraus sogar ein eigenes Jugendparlament entsteht?

Unter dem Motto „Politik, die sich was traut“ geht das neuartige Beteiligungsverfahren an den Start. Die Jugendlichen sollen damit erfahren, dass es lohnenswert ist, sich vor Ort für die Demokratie einzusetzen. Und Kommunalpolitiker sollen Methoden erproben, um junge Menschen für ihre Arbeit zu begeistern. Am Projekt teilnehmen können alle Jugendlichen zwischen zwölf 12 und 17 Jahren, die in der Verbandsgemeinde Annweiler wohnen und neue Ideen für ihre Kommune oder die Verbandsgemeinde einbringen möchten.

Am Donnerstag, 22. September, 13 bis 18.30 Uhr, und am Freitag, 23. September, 8 bis 14 Uhr, sind im Ratssaal der Verbandsgemeinde Thementage, bei denen die jungen Leute gemeinsam mit Politikern und Fachpersonen aus Verwaltung und Jugendarbeit ihre Vorschläge einbringen und diskutieren können. Anschließend geht es darum, aus den Themen konkrete lokalpolitische Anträge zu erarbeiten. Über diese wird zunächst bei einer simulierten Ratssitzung abgestimmt. Moderiert und unterstützt werden die Thementage vom unabhängigen Bildungsverein Politik zum Anfassen.

Programm „Jugend entscheidet“

Danach wird’s ernst. Höhepunkt des Projekts ist die öffentliche Ratssitzung, in der die Anträge von den Jugendlichen vorgebracht werden und der Verbandsgemeinderat darüber abstimmt. Nachdem der Rat den Antrag der Jugendlichen beschlossen hat, geht es darum, die Entscheidung mit den Jugendlichen gemeinsam umzusetzen. Denn aus den Ideen der Jugendlichen soll tatsächlich etwas erwachsen. Die Verbandsgemeinde kündigt sogar an, dass ein dauerhaftes Beteiligungsformat geschaffen werden könnte. Wenn bei den Jugendlichen das Interesse besteht, könnte ein Jugendparlament verankert werden, heißt es aus dem Rathaus. Ein solches Gremium gibt es bisher im Kreis Südliche Weinstraße nur in Herxheim.

Das Projekt läuft über das Förderprogramm „Jugend entscheidet“ der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Neben der Prozessbegleitung erhält die Kommune eine finanzielle Unterstützung von 5000 Euro. 151 Kommunen aus ganz Deutschland hatten sich beworben, als eine von 15 und als die einzige in Rheinland-Pfalz wurde das Trifelsland ausgewählt. Vorgeschlagen hatte die Bewerbung Lena Hirschinger, Fraktionsvorsitzende der CDU. Die CDU-Fraktion hatte bereits 2020 einen Antrag für eine Jugendvertretung gestellt. Wegen Corona musste der Plan aber immer wieder verschoben werden.

Anmeldung

Die Jugendlichen können sich bis zum 15. September anmelden. Da es sich bei den Thementagen um reguläre Unterrichtstage handelt, muss auch ein Antrag auf Schulbefreiung eingereicht werden. Alle Formulare sind erhältlich unter dem Kurzlink https://bit.ly/3A8alB1 und können per E-Mail an die VG-Jugendpflegerin Natalie Klödy gesendet werden. Kontakt: jugendentscheidet@annweiler.rlp.de, Telefon 06346 301224.