Bereits mehrfach hat die Verbandsgemeinde auf der Titelseite des Amtsblattes darauf aufmerksam gemacht, dass sie dringend Wohnraum für Flüchtlinge sucht. Denn die Verbandsgemeinde nimmt weniger Menschen auf, als sie eigentlich müsste.

55 Flüchtlinge leben derzeit in der Verbandsgemeinde Maikammer in Obdachlosenunterkünfte, 20 von ihnen sind bereits anerkannt und haben eine Bleibeperspektive. „Eigentlich müssten sie sich dann selbst eine Wohnung suchen“, erklärt Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach. Doch der Wohnungsmarkt in Maikammer sei extrem schwierig für sie, selbst wenn sie bereits eine Arbeit hätten.

Das weiß auch Flüchtlingshelferin Martina Garrecht. Das liege nicht nur an Vorbehalten von Vermietern gegenüber Flüchtlingen, sondern auch daran, dass es generell viel zu wenige günstige Wohnungen in Maikammer gebe.

Zwar seien in der Neugasse 31 jetzt acht Sozialwohnungen entstanden, doch diese reichten bei weitem nicht aus – zumal nur vier oder fünf neu hinzugekommen seien, denn an gleicher Stelle habe es auch schon vorher Sozialwohnungen gegeben. Im neuen Baugebiet seien solche Wohnungen dagegen überhaupt nicht eingeplant, kritisiert Garrecht. Günstigere Mieten fänden sich meist nur in Orten, die verkehrstechnisch schlecht angebunden seien – und da sei es dann ohne Auto kaum möglich, zur Arbeit zu kommen. E in Glück für die Flüchtlingshelfer sei, dass es zwei oder drei Vermieter in Maikammer gebe, die ausschließlich an Geflüchtete vermieten.

Zwei Unterkünfte weggefallen

„Wir nehmen derzeit weniger Flüchtlinge auf, als wir müssten“, erklärt Bürgermeisterin Gabriele Flach. Nach einer gewissen Zeit, die die Flüchtlinge in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht würden, sei es Aufgabe der Kommunen, Wohnungen zu finden. Den Verbandsgemeinden werde dabei von der Kreisverwaltung eine bestimmte Anzahl an Menschen zugewiesen.

Das Problem in der Verbandsgemeinde Maikammer sei, dass in jüngster Zeit zwei Unterkünfte weggefallen seien: ein Privathaus und das ehemalige Schwesternhaus auf einem Grundstück der Kirchengemeinde in der Hartmannstraße. Letzteres ist abgerissen worden, an der Stelle baut das Gemeinnützige Siedlungswerk Speyer ein Mehrfamilienhaus mit 13 Wohnungen.

Die bisherigen Aufrufe im Amtsblatt hätten „ein bisschen was gebracht“, sagt Flach. Doch nicht immer passten Angebot und Nachfrage zueinander. Derzeit würden Wohnungen für rund zehn Flüchtlinge gebraucht, darunter seien Einzelne wie auch Familien.

Vertrag mit Anbietern

Flach geht davon aus, dass die Anzahl der Flüchtlinge wieder deutlich steigen und das Wohnungsproblem an Brisanz gewinnen wird. Die Bürgermeisterin bittet die Bürger deshalb, freien Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die Verbandsgemeinde schließe mit Anbietern einen Vertrag ab, die Miete sei sicher und richte sich nach dem aktuellen Mietspiegel.

Unterdessen ist die Arbeit der Flüchtlingshelfer schwieriger geworden. Die Anzahl der Helfer habe sich stark reduziert, erzählt Martina Garrecht. Im Grunde seien nur fünf Ehrenamtler übrig geblieben. Der Rückzug habe teils private Gründe, teils liege es aber auch daran, dass Helfer zu frustriert waren, weil sie auch gut integrierten Geflüchteten wenig helfen konnten – das sei beispielsweise bei Menschen aus Pakistan der Fall gewesen.

Hinzu kommen die Probleme durch Corona. „Wir haben seit eineinhalb Jahren kein Café Asyl mehr organisiert“, erklärt Garrecht. Dennoch: Die Unterstützung sei trotz der Pandemie nie unterbrochen gewesen. Bei Formularen oder Bewerbungen habe sie teilweise per Whatsapp weitergeholfen. Auch würden weiterhin gespendete Fahrräder instand gesetzt und weitergegeben.

Durch die geringe Anzahl an Helfern sei es aber kaum möglich, weitere Flüchtlinge in die Betreuung aufzunehmen.

Info

Freier Wohnraum kann gemeldet werden bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Bianca Bardua, Telefon 06321 5899-19 oder per Mail an bianca.bardua@vg-maikammer.de.