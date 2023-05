Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für die Kommunen sind Schwimmbäder immer ein Zuschussgeschäft. Schon in normalen Zeiten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie reißen aber ein noch größeres Loch ins Gemeindesäckel. Aus Billigheim-Ingenheim kommt deshalb die Bitte um Unterstützung durch die Verbandsgemeinde.

Alle anderen Freibäder im Kreis SÜW seien in der Trägerschaft der jeweilige Verbandsgemeinde, nur das Schwimmbad in Ingenheim sei in der Trägerschaft einer Ortsgemeinde.