Die Verbandsgemeinde Offenbach hat neue Möglichkeiten, um für öffentliche und private Projekte an Fördermittel zu kommen.

Sie ist ab dem kommenden Jahr Mitglied der Leader-Förderregion Südpfalz, zu der aus dem Landkreis SÜW bislang die Verbandsgemeinden Herxheim und Landau-Land sowie Kommunen aus dem benachbarten Landkreis Germersheim wie die Verbandsgemeinde Kandel zählten. Leader ist eine Abkürzung für die französische Beschreibung Liaison Entre Actions de Développement de l´Economie Rurale, unter der eine Initiative der Europäischen Union zur Förderung und Entwicklung der ländlichen Regionen in Europa zu verstehen ist.

Wie Kandels Verbandsbürgermeister Volker Poß stellvertretend für die Gruppe berichtet, können die EU-Mittel ein Anreiz für Investitionen sein. „Die aus den Fördermitteln generierte Gesamtinvestition beläuft sich auf bislang zehn Millionen Euro.“ Die Fördermittel betrugen in der letzten Förderperiode zwischen 2014 und 2020 etwa drei Millionen Euro. Durch das neue Mitglied VG Offenbach kann die Förderregion Südpfalz künftig auf höhere Zuschüsse hoffen, da sie nun mehr Einwohner hat, was bei der Verteilung der Mittel berücksichtigt wird.

Wer wählt förderfähige Projekte aus?

Die Gruppe Südpfalz ist eine von landesweit 21 Förderregionen, die in den Jahren 2023 bis 2029 mit Zuschüssen rechnen können. Dabei gibt es zweimal im Jahr, meist im Frühjahr und Herbst, Aufrufe zur Einreichung der Projekte, welche in den Bereichen Tourismus, Kultur und Naherholung realisiert werden sollten. Die Auswahl der förderfähigen Vorhaben trifft eine sogenannte Lokale Aktionsgruppe, kurz Lag genannt, in der unter anderem Vertreter der Kommunen und Vereine beraten.

Auch Privatleute können beispielsweise bei der Einrichtung von Ferienwohnung auf Zuschüsse hoffen. Vereine könnten beispielsweise bei der Erstellung neuer Webseiten gefördert werden. In der letzten Förderperiode wurden mehr als 50 ehrenamtliche Bürgerprojekte finanziell unterstützt. In der Verbandsgemeinde Offenbach könnten die Mittel laut Bürgermeister Axel Wassyl zum Beispiel für die Ausweisung eines neuen Wanderweges aufgewendet werden. Denkbar sind auch landkreisübergreifende Vorhaben.