Der Veltenplatz in Edesheim wird umgestaltet. Die Grünflächen werden zu einem größeren Feld vereinigt, um Platz für eine Baumpflanzung zu schaffen. Geplant sind zudem 26 Stellplätze und ein Behindertenparkplatz. Sie sollen schräg angelegt werden. Die am Rande des Platzes, an der Staatsstraße liegende Bushaltestelle bleibt erhalten. Angedacht sind auch E-Ladesäulen. Hier sind Gespräche mit den Pfalzwerken vorgesehen.