Der Backofen in der Bäckerei Brutsch in Klingenmünster wird nicht für immer ausgeschaltet, wenn sich Bäckermeister Hans-Jürgen Brutsch im Oktober zur Ruhe setzt. Die Weichen für die Übernahme des Geschäfts sind gestellt. Was haben die Neuen vor?

„Mein Bestreben war es, das gesamte Geschäft mit Backstube, Verkaufsladen und Café in eine Hand weiterzugeben“, sagt Hans-Jürgen Brutsch gegenüber