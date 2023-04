Dem Musikverein Seerose ist es nach der Corona-Pause gelungen, im vergangenen Jahr das Vereinsleben wieder zu aktivieren. Geplant sind laut der Vorsitzenden Yvonne Schindler das traditionelle Vatertagsfest am Donnerstag, 18. Mai, und ein Kirchenkonzert am Sonntag, 5. November. Laut Jugendleiterin Petra Scherrer sollen mit Werbeaktionen neue Jugendliche auf den Verein aufmerksam gemacht werden. Bei Ergänzungswahlen wurden Maarten Schroen und Sonja Felz in den Vorstand gewählt. Kassenprüfer sind Joachim Burger und Max Huber.