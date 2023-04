Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vandalen haben sich an der Lourdesgrotte bei St. Martin ausgetobt. Wie die zuständige Polizeidienststelle in Edenkoben mitteilt, sind Unbekannte in die Nebenräume des Anwesens eingebrochen und haben teilweise Inventar beschädigt.

Unter anderem ist eine Fensterscheibe zu Bruch gegangen. Die entsprechende Anzeige war am Montag eingegangen. Wann die Schäden verursacht worden sind, ist laut Polizei vorerst unklar.

Die