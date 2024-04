Uwe Winter möchte Ortsbürgermeister von Rhodt werden. Der verheiratete Familienvater zweier Kinder geht als Einzelkandidat bei der Kommunalwahl Anfang Juni ins Rennen. Er möchte unter anderem die Dorfgemeinschaft stärken, engagierte Bürger vernetzen und das Dorf gemeinsam mit ihnen entwickeln, wie er in einer Mitteilung erklärt. Uwe Winter war bisher acht Jahre im Gemeinderat vertreten. Er wohnt seit 2008 in der Gemeinde und ist von Kaufmännischer Angestellter. „Ich bin im Dorf gut vernetzt und habe ein großes, kompetentes, erfahrenes Team, welches mich bei meiner neuen Funktion unterstützen würde“, so Uwe Winter.