Er hat dazu beigetragen, dass das Altenzentrum St. Josef in Herxheim sich zu dem entwickelt hat, was es heute ist. Bis zu seinem Ruhestand war Dr. Uwe Müller niedergelassener Hausarzt und Internist in Herxheim. Er hatte die medizinische Betreuung der Bewohner des Altenzentrums St. Josef übernommen. Für sein ehrenamtliches Engagement zum Wohle der Gesellschaft wurde ihm nun die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz verliehen.

Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, überreichte die Medaille und die Urkunde. 1997 gründete Uwe Müller gemeinsam mit weiteren Personen den Förderverein Altenzentrum St. Josef Herxheim. Der Verein möchte die bereits hohe Motivation der Beschäftigten weiter stärken und das Leben der im Altenzentrum wohnenden Menschen lebenswerter machen. Um diesen Vereinszweck zu erreichen, hat Uwe Müller als Vorsitzender des Fördervereins zahlreiche Projekte ins Leben gerufen, organisiert und unterstützt, teilt die SGD Süd mit.

Gemeinsam mit den anderen Vereinsmitgliedern wurde beispielsweise auch das „Rikscha-Projekt“ unter dem Arbeitstitel „Radeln ohne Alter“ ins Leben gerufen. Es wurde eine Rikscha erworben und es wurden zahlreiche freiwillige Fahrer gefunden, die die Senioren in der Region umherfahren. Nach anfänglicher Skepsis wurde dieses Projekt zu einer Erfolgsgeschichte. Durch die Ausfahrten lernen die Bewohner des Altenzentrums ihr Dorf und ihre Heimat wieder besser kennen, die sie oftmals länger nicht mehr gesehen haben, weil sie nicht selbst mobil sind.

Im Jahr 2019 hat der Förderverein eine sogenannte „Tovertafel“ erworben. Tovertafel kommt aus dem niederländischen und bedeutet Zaubertisch. Es handelt sich um ein digitales Spiele- und Beschäftigungssystem für ältere Menschen. Die Heimbewohner können auf Projektionen auf dem Tisch interaktiv reagieren und mit kleinen Handbewegungen zum Beispiel bunte Herbstblätter zum Tanzen bringen. Uwe Müller unterstützt mit dem Förderverein Freizeitangebote für die Senioren, zum Beispiel Theaterveranstaltungen, Zoobesuche und Malkurse.