Eine letzte Chance, sein Leben in den Griff zu bekommen, räumte die Große Strafkammer des Landgerichts Landau einem heute 27 Jahre alten Mann aus dem Kreisgebiet ein: Es verurteilte ihn wegen des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Aber die muss der junge Mann unter Umständen nicht antreten.

Der Vorsitzende Richter Jörg Bork führte in der Urteilsbegründung nämlich aus, dass sich dass Verfahren ungewöhnlich in die Länge gezogen habe, ein Umstand, den der Angeklagte nicht zu vertreten habe. Der Handel mit Cannabis sei ihm bereits schon 2019 nachgewiesen worden, erst jetzt, drei Jahre später, sei es zur Verhandlung gekommen. Deshalb sei es möglich, von der verhängten Haftstrafe drei Monate abziehen zu können. Damit liege das Strafmaß in einem Bereich, in dem die Aussetzung der Strafe zur Bewährung noch möglich sei. Wenn der Angeklagte also ernsthaft eine Therapie seiner Drogenabhängigkeit sowie seiner persönlichen Defizite in Angriff nehmen würde, könnte der Haftantritt verschoben werden.

Aus schwierigen Verhältnissen

Der Angeklagte war unter schwierigsten familiären Bedingungen aufgewachsen, der Vater hatte die Familie früh verlassen, die Mutter erkrankte schwer, schon als Kind musste er sich um sie und die kleine Schwester kümmern. Mit diesen Aufgaben war er hoffnungslos überfordert. Es verwundert nicht, dass er keinen Schulabschluss machte und deswegen auch keinen Ausbildungsplatz erhielt. Er hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, geriet aber an falsche Freunde – und Drogen, die seither sein Leben bestimmt haben. Aus medizinischen Gründen wurde ihm Cannabis verschrieben, aber in der Apotheke ist dieser Stoff noch teuerer als auf dem Schwarzmarkt, so ist es nicht verwunderlich, dass er begann, auf illegalen Wegen Geld für den Stoff zu erlangen. Es kam zu Jugendstrafen und zweimal zu einer Verurteilung. die Strafe verbüßte er in einer Jugendhaftanstalt.

Hier und später in einer Landauer Therapieeinrichtung lernte er einen jungen Mann kennen, der ihm letztlich zum Verhängnis wurde. Dieser Mann hatte einen Bekannten, der Drogen in großem Stil aus den Niederlanden auch in die Pfalz schmuggeln ließ. Der Mann überredete den Angeklagten, einen Teil der Ware zu übernehmen und in der Südpfalz zu verkaufen.

20.000 Euro erwirtschaftet?

Darauf ließ sich der Angeklagte ein, mindestens zweimal taucht er auf Überwachungsvideos auf. Dabei soll er Pakete mit jeweils einem Kilogramm Marihuana in Empfang genommen haben. Eine weitere Lieferung enthielt wohl nur 700 Gramm Stoff von allerdings so schlechter Qualität, dass es zurückgegeben wurde. Die Anklage unterstellt, dass der Angeklagte durch den Verkauf der Drogen, von denen er natürlich einen Anteil für den eigenen Bedarf abgezweigt hatte, rund 20.000 Euro erwirtschaftet haben könnte.

Der Mann, der inzwischen verheiratet ist und gewissenhaft seiner Arbeit nachgeht, hatte zu Beginn der Verhandlung die ihm zur Last gelegten Taten eingeräumt. Sein Bekannter, der ihm aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz den Stoff gebracht hatte, ist wegen just dieser Taten von einem Gericht in dieser Region bereits zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Aus dieser forensischen Fachklinik, in der er seine Sucht zu überwinden versucht, wurde er als Zeuge in den Landauer Gerichtssaal gebracht. Nach langem Hin und Her räumte er ein, den Angeklagten mit den Drogen beliefert zu haben.

Staatsanwältin Myriam Kaiser hatte in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten gefordert, Verteidiger Jan Frederik Ernemann auf eine Strafe von zwei Jahren plädiert, die zur Bewährung ausgesetzt werden könnten. Der Vorsitzende Richter ermahnte den Angeklagten, diese letzte Chance zu nutzen und ein drogenfreies Leben zu führen.