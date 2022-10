Eigentlich wären sich Ursula und Walter Jung niemals über den Weg gelaufen. Aber so wie das Schicksal spielt, passierte es eben doch. Auf der Dörrenbacher Kerwe im Jahr 1961. Die damals 21-jährige Ursula aus Kreinbach bei Kaiserslautern besuchte während der Kerwe ihren Bruder, der mit einem Dörrenbacher Mädchen verheiratet war. Heute blicken Ursula und Walter Jung auf 60 Jahre Ehe zurück.

Zum Kerwetanz trafen sich alle Jugendlichen im Tanzsaal Spieß. Auch der gebürtige Dörrenbacher Walter Jung. Und wie das früher so war, es wurde fleißig getanzt, um sich besser kennenzulernen. Der junge Dörrenbacher wusste schon nach einem Tanz, dass er die Frau fürs Leben in Ursula gefunden hatte. Und Ursula hatte nichts dagegen. Man verbrachte schöne Stunden miteinander. Sie verabschiedete sich, genau eine Woche später kam es zum Wiedersehen, diesmal in Kreinbach. Walter war nicht davon abzubringen, seine Ursula dort zu besuchen. „Ich fuhr damals ein 250er- DKW, war also mobil. Der Weg war schon lang, aber ich wollte Ursula einfach wiedersehen“, erzählt der 82-Jährige.

Als er sich bei den Eltern vorstellte, hatten diese keine Einwände. So pendelten sie alle Woche. Sie kam mit dem Zug, er machte sich mit dem Motorrad auf zu seiner Liebsten. Ein Jahr später läuteten die Hochzeitsglocken im Ort der jungen Braut. Gefeiert wurde bei den Eltern der Braut. Das Paar lebte auch für einige Jahre dort, da Walter Jung als Fahrer in den amerikanischen Kasernen bei Baumholder angestellt war. Als sich eine Tochter ankündigte, zog das Ehepaar nach Dörrenbach, wo es ein Haus baute, und Manuela erblickte 1963 das Licht der Welt. Sohn Klaus folgte 1968. Ursula sorgte für Haus, Garten und Kinder.

Schöne Erinnerungen an Pfälzerwald-Vereins-Touren

Walter Jung übernahm bei der Rückkehr in den Heimatort eine Stelle bei der Bundeswehr. 25 Jahre lang war er der Fahrer für die Ausbildungskompanie 816 in Bad Bergzabern. Mehr als 60 Jahre sang er im Gesangsverein. Im Pfälzerwald-Verein, in dem das Ehepaar heute noch Mitglied ist, übernahm war er 25 Jahre lang Vorstand. An viele schöne Touren erinnern sie sich gerne zurück.

Als Rentner engagierte sich Walter Jung im Dorfgemeinschaftsverein. Er und viele andere aus dem Ort sorgten für viele Jahre für das saubere Erscheinungsbild Dörrenbachs – alles ehrenamtlich. Zurückblickend ist er stolz auf die Arbeit von allen Mitgliedern im Dornröschengarten vor zwei Jahren. „Das hat mir sehr viel Spaß gemacht“, so der Ehejubilar.

Die Feier mit der Familie zum Ehrentag wird auf das Wochenende verlegt. Dann kommen neben den Kindern auch noch die Enkel und die Ur-Enkel zu Besuch.