Eine Klassenfahrt nach Bad Bergzabern mutiert zum Abenteuerurlaub. Am Ende ist eine Schülerin in Not und eine Polizistin wird zur gefeierten Heldin.

Die Klasse 6b der Neurottschule in Ketsch bei Heidelberg ist in der vergangenen Woche auf Klassenfahrt. Für zwei Nächte geht es nach Bad Bergzabern, übernachtet wird in der Jugendherberge. So weit, so unspektakulär. Am Donnerstagabend nimmt die Geschichte allerdings eine Wendung, die die Reise in der Südpfalz zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

„Wir waren den ganzen Donnerstag wandern“, erzählt Jasmin Wagner, Klassenlehrerin der 6b aus dem Rhein-Neckar-Kreis. „Abends gab es dann noch eine Klassenparty.“ Gegen 21 Uhr ging es für die Schüler dann auf die Zimmer, wenig später sollten die Handys eingesammelt werden. Die zwölfjährige Amelia nutzt diese letzte Gelegenheit des Tages, um ins Badezimmer zu gehen und ihre Eltern anzurufen. Und dann passiert etwas, das eigentlich nicht passieren kann.

Der starke Kollege scheitert an der Tür

Als Amelia die Tür zuzieht, bemerkt sie nicht, dass sich der Reißverschluss einer Jacke, die an der Garderobe direkt nebenan hängt, im Scharnier verklemmt. Und zwar so unglücklich, dass die Tür einfach nicht mehr aufgehen möchte. „Ich dachte, sie machen einen Witz“, erinnert sich Klassenlehrerin Wagner an den Moment, in dem die Mitschüler ihr berichten, dass Amelia im Badezimmer eingesperrt ist. Einige gescheiterte Öffnungsversuche später ist klar: Da ist nichts zu machen. In Absprache mit der Herbergsleiterin wird die Polizei gerufen – versehen mit dem Hinweis, es solle doch bitte ein starker Mann mitkommen.

Wenige Minuten später treffen Juliane Pfeiffer und Janis Wegmann von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern an Ort und Stelle ein. Sie 1,63 Meter groß, er misst mehr als 1,90 Meter. „Wir haben zuerst versucht, die Tür ohne Gewalt zu öffnen“, erzählt Pfeiffer. Resultat: Die Tür ist und bleibt verschlossen. Also muss der geforderte starke Mann ran. Wegmann wirft sich ein paar Mal gegen das verkeilte Objekt. So richtig Anlauf kann er nicht nehmen, dazu sind die Verhältnisse zu beengt. Die Tür rührt sich nicht – und Pfeiffer schreitet zur Tat.

Alle Mädchen wollen Polizistin werden

Mit voller Wucht tritt sie auf das Türschloss. Erst einmal, dann noch einmal. Und siehe da: Die Tür ist offen. „Sie ist mit voller Wucht aufgeschlagen“, erzählt Amelia. „Alles hat gewackelt.“ Auf Geheiß von Jennifer Schnurbusch-Collet, der zweiten Lehrerin, die auf der Klassenfahrt mit dabei ist, hat sich die Zwölfjährige in die Dusche gesetzt, damit sie die Tür und etwaige Splitter nicht abbekommt. Am Ende sitzt Amelia eine gute Stunde im Badezimmer. „Am Anfang hatte ich Angst“, bekennt Amelia. „Dann war es nur noch langweilig.“

Als sie endlich wieder in Freiheit ist, fallen ihr die Klassenkameraden um den Hals. „Vor allem die Mädels waren total begeistert, auch von Frau Pfeiffer“, erzählt Wagner. Die Polizistin berichtet von großem Jubel. „Alle haben mit uns abgeklatscht“, sagt Pfeiffer. „Für diesen Moment habe ich jahrelang Kickboxen trainiert“, ergänzt sie. Dass sie das nicht ganz ernst meint, kann sie nicht verbergen. Schon während sie den Satz ausspricht, muss sie herzlich lachen. Neben der Befreiung einer Zwölfjährigen hat Pfeiffer auf jeden Fall eines geschafft: In der Neurottschule in Ketsch gibt es jetzt eine Klasse, in der jedes Mädchen Polizistin werden möchte – auch Amelia, wie sie selbst erzählt.