Sechs Wochen konnten Gäste in seinem neu eröffneten „Karls Beerhouse“ in Bad Bergzabern selbst Bier zapfen, dann kam der Lockdown. Die Corona-Sorgen von Geschäftsleuten bekommt Heiko Drieß hautnah mit. Im Wahlkreis 49 will die FDP mit dem Politneuling Stimmen sammeln.

„Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, deswegen war mir die FDP schon immer sehr nahe“, sagt der 36-Jährige zu seinem Parteieintritt vor neun Jahren. Neben seinem Ausflug in die Gastronomie arbeitet er im internationalen Wareneinkauf für Hornbach. Seine Eltern und seine Frau führen das Birkenhördter Taxiunternehmen Driess. Und sein Großvater Karl Drieß gründete 1958 in Böllenborn einen Getränkegroßhandel, den mittlerweile die dritte Generation leitet.

„Die Existenzangst in Gastronomie und Handel kann ich gut nachvollziehen“, sagt Drieß, der sich früher stärkere Schutzmaßnahmen für ältere Menschen gewünscht hätte – beispielsweise Altersheimbesuche nur nach einem Corona-Test oder Einkaufszeiten nur für betagte Menschen. „Dann hätte der Lockdown vielleicht gar nicht so massiv wie jetzt sein müssen“, mutmaßt er. Er ist überzeugt davon, dass die Region nach Corona nicht mehr so sein wird wie davor. „Das Kulinarische, die kleinen Familienbetriebe: Wir werden extrem kämpfen müssen, damit das erhalten bleibt, was unsere Region ausmacht.“

25 Jahre im Verein Fußball gespielt

Pfälzerwald, Weinberge, Restaurants und Winzer: Drieß fühlt sich der Südlichen Weinstraße eng verbunden,

obwohl er aus einer anderen Ecke der Pfalz stammt. Seine Kindheit verbrachte er in Kaiserslautern, im Stadtteil Betzenberg. Auf dem „Betze“ lernte er auch das Kicken. Schon als Fünfjähriger spielt er im Verein Fußball. Als er 14 Jahre alt war, zog die Familie in die Südpfalz, wo er beim SV Birkenhördt weiterspielte. Die Fußballschuhe hat er mit 30 Jahren an den Nagel gehängt, der Gemeinde ist er treu geblieben. „Mittlerweile bin ich froh, auf dem Dorf zu leben“, sagt Drieß, dessen berufliche Karriere ein paar Umwege nahm. Nach der Hauptschule schaffte er noch die Mittlere Reife und das Fachabi, machte dann seine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel und berufsbegleitend in der Abendschule ein Studium zum Betriebswirt.

Digitalisierung, Straßenneubau und Förderung der Start-up-Kultur sind Themen, die Drieß umtreiben. Herzlich, offen, loyal und sehr direkt – so beschreibt sich der zweifache Familienvater. Dass er noch kein politisches Mandat hatte, sieht er nicht als Nachteil. „Ich gehe befreit an die Sache heran“, sagt der Politneuling, der als FDP-Kandidat im Wahlkreis 49 in die Fußstapfen von Minister Volker Wissing tritt, der wegen seiner Berufung zum FDP-Generalsekretär nun auf Bundesebene kandidieren wird. Aber „als rational denkender Mensch“ ist Drieß klar, dass er wohl nicht den Wahlkreis gewinnen wird und dass er auch keinen aussichtsreichen Listenplatz für ein Landtagsmandat hat. „Aber ich trete ja nicht nur für mich an, sondern ich will Multiplikator für die FDP sein und der Partei ein gutes Wahlergebnis bringen.“