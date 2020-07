Unternehmer Harald Deuschle möchte für ein besonderes Geschmackserlebnis sorgen. Seinen Kunden serviert er Dornfelder oder Gewürztraminer nicht mehr im Glas, sondern in der Dose. Genauer gesagt in Form von Kügelchen, die im Mund zergehen. Was hat es damit auf sich?

Ob zum Lachs, zum Schweinefleisch, auf eine Quiche-Variation oder zum Blattsalat – laut Harald Deuschle gibt es zahlreiche Gerichte, zu denen sich seine Perlen servieren lassen. Die bunten Kügelchen sind nicht nur ein Blickfang, sondern sollen auch ein unvergleichliches Geschmackserlebnis bescheren. Den entfalten sie nach einem leichten Druck am Gaumen. Sind die Perlen zerplatzt, macht sich das Aroma eines Dornfelders, Gewürztraminers oder Portugieser Rosé im Mund breit. Das sind jene drei Weinsorten, die Deuschle bislang als Perlen veredelt hat.

„Pfalzweinperlen“ lautet der Name, unter dem der Unternehmer Harald Deuschle die edlen Tropfen des Familienbetriebs Herrengut aus St. Martin vermarktet. Die Weine, die gewöhnlich im Glas als Essensbegleiter erscheinen, sind in Perlenform von einer veganen Hülle aus Alginat umgeben. „Das Weinaroma ist dabei eins zu eins in den Kügelchen enthalten“, erklärt der 54-Jährige. Das gelinge ihm durch ein besonderes Osmose-Verfahren. Wie genau der Prozess der Teilchenbewegung abläuft, möchte Deuschle an dieser Stelle nicht verraten. Es gebe bereits einige Nachahmer auf dem Markt, die er nicht mit Informationen füttern will.

Marktnische gewittert

Dass in den Perlen ausgerechnet die Tropfen des Weinguts aus St. Martin schlummern, hat einen einfachen Grund. Deuschle und die Familie Schneiders kennen sich schon seit einiger Zeit. Der 54-Jährige betreibt eine Werbeagentur und arbeitet bundesweit mit Weingütern zusammen. Er berät die Betriebe, wie sie sich öffentlichkeitswirksamer präsentieren können. Deuschle selbst stammt ebenfalls aus einem Weinanbaugebiet, konkret aus dem Remstal. Dort sei auch vor Jahren mit einem befreundeten Winzer die Idee entstanden, solche originellen Essensbegleiter herzustellen. Sie würden nun eigenständig ihre Perlen vertreiben.

Das Weingut Herrengut war sofort dabei, als Deuschle etwa vor zwei Jahren mit dieser Idee aufschlug. „Wir kennen uns schon sehr lange, weshalb wir ihm in dieser Angelegenheit vertraut haben“, sagt Margit Schneider. So kommt es, dass das Herrengut das Ausgangsprodukt, den Wein, an Deuschle liefert, der die edlen Tropfen zu Perlen verarbeitet. „Wir haben Dutzende Weine in Form von Perlen probiert und uns letztlich auf drei Rebsorten geeinigt“, erzählt Schneider. Die Weine ihres Betriebes zieren als Perlen die Speisen, die im Hotel und im Restaurant des Weinguts verköstigt werden.

Aus der Molekular-Küche bekannt

Die Geschmacksbällchen sind allerdings nichts Neues, wie Deuschle anmerkt. Die Aroma-Kügelchen seien aus der Molekular-Küche bekannt. Die Hitzebeständigkeit der Alginat-Wand zeichnet sie aus. Diese Eigenschaft ist aber auch notwendig, damit die Perlen nicht wie Kräuterbutter dahinschmelzen, wenn sie auf den warmen Speisen verteilt werden.

Die Produktionsstätte der Pfalzweinperlen befindet sich im übrigen im baden-württembergischen Waiblingen. Dort werden aber nicht nur edle Tropfen eingekugelt, sondern auch Liköre und Hochprozentiges wie Williams Birne und Gin kommen als Ausgangsprodukte an, bevor sie als Perlen veredelt bundesweit an Kunden versendet werden. Selbst eine alkoholfreie Variante der Perlen, bestehend aus Apfel- und Kirschsaft, hat Deuschle schon realisiert. Im vergangenen Jahr habe er mit seinem Betrieb einen Umsatz im mittleren fünfstelligen Bereich erzielt, sagt er. Ob er die Zahl auch in diesem Jahr erreichen kann, ist fraglich. „Wegen des Coronavirus haben wir die Produktion heruntergefahren“, sagt Deuschle. Er hoffe, dass mit den Lockerungen der Beschränkungen wieder angekurbelt werden könne.

Wieso aus der Dose?

Pfälzer und Dosen, das harmoniert offensichtlich. Nicht umsonst wandert hierzulande Dosenwurst in die Einkaufstüte. Doch wäre es nicht edler, die Weinperlen in Gläsern zu lagern? „Aufgrund der langen Haltbarkeit würden die Farben der Weinperlen im Glas verblassen“, erklärt Deuschle. „In der Dose sind sie vor den UV-Einstrahlungen sicher und sehen auch nach zwei Jahren noch frisch auf den Speisen aus.“

Geht es nach dem 54-Jährigen, soll jedes Weinanbaugebiet seine eigenen Perlen bekommen. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass auch Rheinhessen- oder Rheingauperlen den Markt aufmischen. „Es kommt darauf an, wie aufgeschlossen die Winzer dem Projekt gegenüber sind.“