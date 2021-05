Salat aus Automaten? Gibt’s nicht? Gibt’s doch! Die Südpfälzerin Lisa Zapf geht unkonventionelle Wege. Das Gemüse ihrer Eltern verkauft sie in Straßenautomaten. Gefragt ist ihr Konzept vor allem auf dem Dorf. Aber schmeckt das Grünzeug auch?

„Wenn ich keine Rapunzeln aus dem Garten hinter unserem Haus zu essen kriege, so sterbe ich.“ Nachdem die schwangere Frau im bekannten Grimm-Märchen das zu ihrem Mann gesagt hatte, stahl dieser den Salat der bösen Zauberin. Der Fortgang der Geschichte ist bekannt. Ganz anders würde die Geschichte heute verlaufen: Der Gatte würde auf das Grünzeug der alten Hexe pfeifen, zum nächsten Zalat-O-Maten laufen, ein paar Knöpfe drücken und schnurstracks mit der Salattüte unterm Arm zurück zu seiner Frau marschieren. Keine Diskussion mit der Zauberin, kein Kind im Turm. Ende. Im Gegensatz zu „Rapunzel“ sind Salat-Automaten keine Märchen. 15 ihrer Art gibt es in der Südpfalz. Einer davon steht vorm Parkhaus in der Landauer Waffenstraße. Und so ein bisschen skurril wirkt der klobige Kasten schon. Salat aus dem Automaten? Päckchen voller Grünzeug hinter Glas am Straßenrand? Schmeckt das? Ein Versuch ist es wert. Feldsalat soll es sein: Geld einwerfen, Fachnummer wählen, warten, Produkt aus der Klappe nehmen, fertig.

Die Handhabung dürfte einigen vom Eierautomaten an der Frühmesser-Tankstelle in der Zweibrückerstraße bekannt sein. Tatsächlich ist der Automat der gleiche. Nur eben mit anderen Produkten bestückt. Das erklärt Lisa Zapf, die ihre Zalat-O-Maten seit 2016 betreibt. „Das ist meine Alternative zum Direktverkauf in Hofläden“, sagt die 23-Jährige. Ihre Eltern, Jürgen und Karin Zapf, sind Gemüsebauern aus Kandel. Nach ihrer Ausbildung zur Versicherungskauffrau ist die Südpfälzerin in den elterlichen Betrieb zurückgekehrt. „Mir ist es wichtig, dass unsere Produkte direkt und erntefrisch beim Kunden ankommen“, beschreibt Zapf die Idee hinter ihren Automaten. Sie habe beobachtet, wie gut Eier- und Fleischautomaten in der Region angenommen werden und wollte es auch probieren. „Ich glaube, ich bin die erste, die das mit Gemüse macht“, sagt die junge Frau stolz. Sie hätte aber nichts dagegen, wenn andere Gemüsebauern nachziehen.

Jeder Bauer tüftelt an eigener Vermarktungsstrategie

„Immer mehr Menschen besinnen sich zurück auf saisonale Ernährung. Regionale, der Jahreszeit entsprechende, frische Produkte sind gefragt. Das ist toll. Aber die Kunden brauchen dafür Einkaufsmöglichkeiten“, erklärt Zapf. Oft würden Supermärkte dafür werben. Doch bei genauerem Hinsehen sei festzustellen, dass Produkte oft von weiter herkommen. Dabei gebe es in der Südpfalz genügend Landwirte. „Vieles passiert bei den meisten Bauern tatsächlich über den Direktverkauf. Um die Leute zu erreichen, tüftelt jeder Betrieb an für ihn zugeschnittenen Lösungen“, bemerkt Zapf.

Das ist in der Tat so: Bioland-Gensheimer aus Offenbach beispielsweise setzt auf Lieferservice. Einmal pro Woche bekommen Kunden ihr bestelltes Wunschgemüse an ihrer Haustür überreicht. Adam Theis aus Hochstadt verkauft fertige Vitamin-Kisten an unterschiedlichen Drive-In-Standorten in der Südpfalz. Einen ganz anderen Weg geht Michael Groß. Der Landwirt aus Minfeld hat auf Solidarische Landwirtschaft umgestellt. Das heißt, Privathaushalte tragen die Kosten des Betriebs mit und im Gegenzug dafür bekommen sie regelmäßig Obst und Gemüse. Doch zurück zum Zalat-O-Mat: Täglich bestückt Lisa Zapf ihre Automaten mit frischem Salat. Sobald die knackigen Blätter geerntet sind, werden sie verladen und anschließend gewaschen und verpackt. Mit dem Kühlbus bringt die 23-Jährige ihre Vitamin-Päckchen zu den unterschiedlichen Automaten. Neben Landau stehen sie in Herxheimweyher, Berg, Rülzheim und an anderen Standorten im Kreis Germersheim.

Automat als Ersatz für Dorfladen

„Besonders in den Dörfern sind die Automaten eine Art Ersatz zu den fehlenden Dorfläden geworden“, berichtet Zapf. Weil der Bedarf an frischen Produkten hier hoch sei, habe sie nachgelegt. Neben Salat, dem Steckenpferd ihrer Familie, hat sie ihr Sortiment um saisonales Gemüse aus eigenem Anbau erweitert. Außerdem kauft sie bei benachbarten Landwirten und Betrieben Produkte hinzu, die sie ebenfalls zum Kauf anbietet. Je nach Standort gibt es Obst, Eier, Säfte, Nudeln, Dosenwurst, Mehl und vieles mehr. Ganz neu: Mund-Nasen-Masken. „Praktisch bekommt man eine komplette Mahlzeit aus den Automaten heraus. Und das rund um die Uhr“, bemerkt Zapf.

Der Salat verbleibt übrigens nie länger als drei Tage im Kasten. Obwohl er dann immer noch frischer sei, als das Grünzeug im Supermarkt, das nach der Ernte erst über Umwege im Verkaufsregal landet. Feldsalat, Pflücksalat und Co., die aus dem Automaten genommen werden, kommen als Gründüngung zurück auf die Felder, erklärt die junge Unternehmerin. Wie frisch das Gemüse ist, sehen Kunden auf der Packung. Tag und Kalenderwoche sind dort gekennzeichnet. Zapf bestückt ihre außerdem Automaten bedarfsgerecht. „Mithilfe eines Computerprogramms sehe ich, was verkauft wurde. Was und wie viel gefragt ist und was weniger gewollt ist.“ So könne sie genau planen.

Schmeckt Automatensalat?

Und wie schmeckt der Automaten-Salat nun? Bereits nach der ersten Kostprobe sind alle Vorurteile über Bord geworfen. Zwar weckt der Kasten Assoziationen zu Süßigkeitenautomaten mit fragwürdigem Inhalt — doch die Rapunzel schmecken wie frisch vom Feld gepflückt. Oder mit den Worten der Brüder Grimm: „Sie hatten ihr aber so gut, so gut geschmeckt, daß sie den andern Tag noch dreimal soviel Lust bekam.“