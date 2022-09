Ein Sommer mit unzähligen Sonnenstunden und dauerhaft hohen Temperaturen ist zu Ende. Genau wie die Badesaison im Edesheimer Freibad. Betriebsleiter Timo Graf zeiht Bilanz.

Nach 106 Badetagen hat das Freibad am 10. September die Türen für 2022 geschlossen. Betriebsleiter Timo Graf spricht „von einer unfallfreien Saison mit 50.000 tollen Badegästen aus nah und fern inmitten eines Sommers, der mit Schwimmbadbilderbuchwetter auftrumpfte“.

Als einen Höhepunkt der Saison nennt der Betriebsleiter das zweitägige Schwimmbadfest zum 50-jährigen Bestehen der Verbandsgemeinde Edenkoben. Musik von DJ Ajestro, Livemusik mit AMPRA, Spielfest mit Zaubershow und Vorführungen von Turngruppen der SG Edesheim begeisterten bei den gut besuchten Geburtstagspartys.

Stromausfall im Juni

Bei seinem Rückblick will Graf aber auch die weniger schönen Ereignisse nicht vergessen: Durch einem Stromausfall Mitte Juni war die Steuerungsanlage der Badewasseraufbereitung in Mitleidenschaft gezogen worden und funktionierte nicht mehr. Das Freibad war drei Tage geschlossen, ehe die Anlage wieder instand gesetzt werden konnte. Auch das 12-Stunden-Schwimmen musste abgesagt werden. Eine schöne Premiere hätte es werden können, so Graf. Er ist aber zuversichtlich, diesen Wettkampf mit überarbeiteten Regularien und dann auch ausreichend Mannschaften in der kommenden Badesaison durchführen zu können.

Eberhard Frankmann, Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde, fasst das Badejahr noch einmal genauer zusammen: „Die Google-Bewertungen unseres Familienbades Edesheim liegen bei 4,7 von 5 möglichen Sternen. Ein hervorragender Wert. Solche Bewertungen fallen nicht vom Himmel, sie sind nur möglich durch den engagierten Einsatz unseres Freibadteams, aber auch dank unserer Badegäste.“ Betriebsleiter Graf ist nicht nur dankbar für die Gäste und sein Team, sondern auch für die Menschen, die „eifrig im Kiosk gearbeitet haben“. Für ihn und seine Mitarbeiter gehe es jetzt erstmal in die Winterpause. „Wir freuen uns schon auf den nächsten Sommer.“