Uiuiui, der Ortsfunk in Maikammer. Schnelles Internet ist nichts dagegen. Kaum war die Nachricht in der Welt, dass für die „Weinkammer“ in Maikammer ein Betreiber gefunden wurde, kam die Frage an die Redaktion: Und wieso wird dann nicht der Name veröffentlicht?

Im Nachhinein räumen wir ein: Wir hätten vielleicht ein paar Stunden warten sollen und dann beides zusammen veröffentlichen sollen, Nachricht und Namen. Schließlich ist der Name alles andere als ein Geheimnis: Der Sommelier aus Speyer (soviel haben wir ja schon verraten) heißt Björn Christiani. Inzwischen hat Ortsbürgermeister Karl Schäfer auch alle 20 Winzer, die in der Ortsvinothek ihre Weine präsentieren, per Mail darüber informiert.

Nun hoffen alle, dass bis zum Eröffnungstag am 25. September die Bauarbeiten in der Marktstraße beendet sind. Schon Anfang September aber wird Christiani sein Konzept vorstellen. Wie das aussieht? Ein bisschen Spannung muss sein ...