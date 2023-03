Die Verbandsgemeinde Maikammer will der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Kommunen in Rheinland-Pfalz beitreten.

In der Begründung heißt es, die Förderung des Fuß- und Radverkehrs sei ein wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Verkehrspolitik. Um die Arbeit effektiver zu gestalten und Synergien zu nutzen, biete sich eine Vernetzung insbesondere auf der kommunalen Ebene an. Hierzu hätten sich mittlerweile in fast allen Bundesländern Arbeitsgemeinschaften für fußgänger- und fahrradfreundliche Kommunen gegründet. Da es in Rheinland-Pfalz eine solche Arbeitsgemeinschaft bisher nicht gab, habe die Stadtverwaltung Kaiserslautern diese Gründung vorangetrieben.

Synergien nutzen

Über 55 Städte, Verbandsgemeinden und Landkreise hätten inzwischen ihr Interesse bekundet. Auch Bürgermeisterin Gabriele Flach sei in die Gründungsvorbereitungen miteingebunden gewesen. Dem Bündnis gehe es insbesondere um eine Kommunikations- und Informationsschnittstelle zwischen den Kommunen sowie um Fortbildung der Mitarbeiter und die Expertise und Ideen für die praktische Arbeit in den Kommunen. Die Erfahrungen aus den anderen Bundesländern zeigten, dass der Zusammenschluss wesentlich zu einer professionelleren und zielgerichteten Förderung des Fuß- und Radverkehrs beitrage. Die Arbeitsgemeinschaft beziehungsweise der Verein würde am 5. Mai in Kaiserslautern gegründet.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer, die auch an der Aktion Stadtradeln wiederholt teilgenommen hat, werde dem am 16. Mai tagenden Haupt- und Finanzausschuss und dem am 30. März tagenden Verbandsgemeinderat einen Beitritt zum Bündnis empfehlen. Die Mitgliedschaft wäre ein Beitrag zur kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie, die die Verbandsgemeinde und die drei Ortsgemeinden Anfang 2022 in ihren Gremien beschlossen haben.