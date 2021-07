Ab dem 1. August wird die Ausbildung im Elektrohandwerk nach der neuen Ausbildungsverordnung durchgeführt. Neben den klassischen Elektroberufen haben Jugendliche mit dem „Elektroniker für Gebäudesystemintegration“ eine weitere Wahlmöglichkeit für eine Erstausbildung im Elektrobereich.

Der Bedarf an Elektronikern an der Schnittstelle zur IT wurde von der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße am Standort Bad Bergzabern schon vor vier Jahren erkannt. Mit der Fachschule für Digitalisierung existiert demnächst im dritten Jahr schon eine Weiterqualifikation für ausgelernte Elektroniker, Elektriker und Informatiker. Schüler die an der Fachschule ihren „Techniker“ mit dem Schwerpunkt Digitalisierung„ erwerben haben schon im ersten Jahr die Möglichkeit die Ausbildereignungsprüfung (ADA-Schein) abzulegen. Im vergangenen Monat haben laut BBS zwölf Schüler der Fachschule diese Chance genutzt und ergänzen somit den kommenden Bedarf an Ausbildern insbesondere in dem neuen Ausbildungsberuf.

Weitere Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten im Elektrobereich und zur Weiterqualifizierung zum Techniker an der Fachschule für Digitalisierung gibt es direkt bei der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße am Standort Bad Bergzabern unter www.bbs-suew.de oder per Telefon 06343 935000.