Nachdem im vergangen Jahr der kleine Weiher im Kurpark ausgebaggert wurde, steht nun der große Schwanenweiher an. Zudem soll die Markwardanlage barrierefrei werden. Doch das wird die Stadt ganz schön was kosten. Zum Jahresende wird sich der Schuldenberg Annweilers auf elf Millionen Euro aufgetürmt haben.

Die Finanzlage Annweilers ist schon seit Jahren mehr Trauer- als Lustspiel. Und nein, das liegt nicht nur am Rheinland-Pfalz-Tag. Der war nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Stadt ist chronisch unterfinanziert. So laviert sie sich durch Verhandlungen mit Fördermittelgebern und Kommunalaufsicht, um sich zumindest noch ein paar Dinge leisten zu können. Aus dem Corona-Jahr 2020 kam die Trifelsstadt besser heraus als gedacht. Das lag vor allem daran, dass rund 1,4 Millionen Euro Kompensationszahlungen vom Bund flossen und einige geplante Investitionen aufgeschoben wurden. Die schlagen dafür in diesem Jahr richtig durch, was die Gesamtverschuldung zum Jahresende wohl auf rund elf Millionen Euro ansteigen lassen wird. „Neuer Höchststand. Halleluja“, kommentiert Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried im RHEINPFALZ-Gespräch bitter den Haushalt 2021, den der Stadtrat am Mittwoch, 18 Uhr, in einer Online-Sitzung auf den Weg bringen will.

Was wird sich in den beiden Parks verändern?

Nach langer Planungsphase stehen nun einige Veränderungen an, die die Bürger freuen dürften. Besonders in der Markwardanlage wird sich einiges tun. In diesem und im nächsten Jahr soll sie barrierefrei erschlossen werden. Diese Investition auch in die touristische Entwicklung der Stadt kann sich Annweiler nur leisten, weil das Land 85 Prozent der Kosten von rund 400.000 Euro übernimmt. Im Zuge der Arbeiten soll auch gleich noch der Schwanenweiher ausgebaggert werden, denn der droht im Sommer immer wieder umzukippen. Bisher hat man sich mit schwimmenden Umwälzpumpen beholfen, um die Wasserqualität zu verbessern, aber das reicht auf Dauer nicht. Wie gerade in Landau muss auch in Annweiler Matsch aus dem Teich raus. Während die Baggeraktion beim kleinen Weiher im vergangenen Jahr 25.000 Euro gekostet hat, ist für den großen rund das Zehnfache veranschlagt. „Das ist eine Riesen-Hausnummer“, ist Seyfried bewusst. Aber es bestehe nun mal Handlungsbedarf. Finanziell erfreulicher ist der Umbau des Ambert-Parks. Der verwandelt sich gerade in eine Spiel- und Begegnungsstätte für Jung und Alt. Nach aktuellem Stand sollen die Arbeiten im Juni/Juli fertiggestellt sein. 186.00 Euro kostet das Projekt, aber dank Förderung, Spielplatzablösen und Spenden an anderer Stelle kommt die Stadt hier gut durch.

Was tut sich auf den Straßen und Plätzen?

Auch bei den Straßen hat sich ein riesiger Investitionsstau aufgebaut. Um sich selbst und die Anwohner – die werden ja über wiederkehrende Beiträge gemeinschaftlich zur Kasse gebeten – nicht zu überfordern, will Annweiler die Straßenbauprojekte Schritt für Schritt angehen. In diesem Jahr steht die Hohlstraße in Gräfenhausen an. Von den 560.000 Euro Gesamtkosten bleiben 253.000 Euro an den Anwohner hängen, 45.000 Euro gibt’s als Zuschuss, den Rest zahlt die Stadt. Im nächsten Jahr ist die Elisabethenstraße dran. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wird 400.000 Euro kosten, bringt aber langfristig Strom- und damit Kostenersparnisse. Welche Leuchten wünschen sich die Bürger? Das können sie selbst mitentscheiden. Am Mittwoch verrät Seyfried mehr zu der Aktion. Zudem soll beispielsweise noch in Gräfenhausen der Glascontainer-Platz hergerichtet (25.000 Euro) und die Treppe zu „Am Wingertsberg“ erneuert (12.000 Euro) werden.

Welche Projekte will Annweiler noch 2021 angehen?

Am Freitag ist Spatenstich für den Bauhof-Neubau am alten Standort. Zunächst werden der Sozialtrakt und die erste Halle gebaut, dann die maroden Bestandsgebäude abgerissen und der Fahrzeug- und Lagerhallenbau fortgesetzt. Die Finanzierung und die Standortfrage hatten die Stadt über Jahre beschäftigt. Jetzt klappt’s, auch weil das Land nach dem Rheinland-Pfalz-Tag großzügig sein Säckel aufgemacht hat. Von den veranschlagten Kosten von knapp zwei Millionen Euro werden 1,15 Millionen über Zuschüsse reingespült. Weitere größere Investitionsbrocken im Haushalt sind 100.000 Euro für Bauarbeiten in den Kitas – überwiegend um die Vorgaben des neuen Kita-Gesetzes zu erfüllen – und 39.000 Euro für Mängelbeseitigungen im Trifelsstadion.

Wie geht’s der Stadt finanziell?

Um die geplanten Investitionen von insgesamt rund 2,5 Millionen Euro stemmen zu können, muss die Stadt neue Investitionskredite über 1,16 Millionen Euro aufnehmen. Am Jahresende lastet rein rechnerisch auf jedem Annweilerer eine Verschuldung von 1540 Euro, knapp über dem Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung. Dem Stadtchef ist klar: „Die Schuldenspirale dreht sich immer weiter. Es ist nicht fünf vor, sondern fünf nach zwölf. Wir sind am Absaufen. Jetzt ist die Frage: Wann kommt unser Rettungsschirm?“ Er spielt damit auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofs an, der im Dezember festgelegt hat, dass der kommunale Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz neu geregelt werden muss. Sprich: Das Land muss die Kommunen mit mehr Geld ausstatten, damit diese ihre Aufgaben auch bezahlen können. Jetzt warten alle Gemeinden, die finanziell so schwach auf der Brust sind wie Annweiler, darauf, dass dem Urteil Taten folgen. „Wir brauchen eine Perspektive“, macht Seyfried deutlich. Freiwillige Helfer brächten sich stark in Annweiler ein. „Aber das Ehrenamt hat auch seine Grenzen.“

Wo soll gespart werden?

Wenn eines gewiss ist, dann ist es der traurig guckende Smiley von Kämmerer Frank Klos im Haushaltsentwurf zur Finanzlage der Stadt und der Bewertung der Kommunalaufsicht dazu. Die klopft Annweiler nämlich auf die Finger, wenn die Stadt nicht alle möglichen Einnahme- und Einsparmöglichkeiten ausnutzt. Weil „die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht mehr gegeben ist :-(“, darf Annweiler nur unbedingt nötige Ausgaben machen und muss zeigen, dass es willens ist, seinen Haushalt zu konsolidieren – selbst wenn eine Konsolidierung aussichtslos und die Beträge noch so klein sind. In der Vergangenheit wurden beispielsweise schon zwei Spielplätze und eine Toilettenanlage geschlossen, Personalkosten bei Museum und Bauhof reduziert oder Steuern erhöht. Um Letzteres komme Annweiler in diesem Jahr herum, freut sich Seyfried. Die Aufsichtsbehörde sei wegen Corona gnädig und wolle die Bürger nicht zusätzlich belasten. An die Friedhofsgebühren wird die Stadt wohl noch dieses Jahre herangehen. Ansonsten bleibt nicht mehr viel übrig, etwa die nächtliche Außenbeleuchtung des Hohenstaufensaals streichen.