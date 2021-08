Der Kreiselternausschuss Südliche Weinstraße lädt gemeinsam mit Elternvertretungen aus den benachbarten Städten und Landkreisen zu einer Umfrageaktion zum Kita-Zukunftsgesetz ein. Ziel der Befragung ist es, anhand der Ergebnisse Vor- und Nachteile der seit Juli geltenden Neuregelung aus Sicht von Eltern und Kita-Akteuren zu erörtern. Im Vordergrund des Gesetzes steht unter anderem die durchgehend siebenstündige Betreuung aller Kinder samt eines Mittagessens. Die Fragen finden sich im Internet unter https://keasuew.de/umfrage.

In einer kreisübergreifenden Online-Veranstaltung am 9. September, 20 Uhr, werden die Ergebnisse unter dem Titel „Sieben Stunden in sieben Jahren – Kita-Zukunftsgesetz und was jetzt?“ vorgestellt.

Interessierte können sich online unter https://keasuew.de/veranstaltungen anmelden. Rückfragen werden per E-Mail an post@keasuew.de beantwortet.