Gartenabfälle und Lebensmittelreste sind Energiespender, wenn sie richtig verwertet werden. Das Land zwingt Kommunen zum Handeln. Stadt und Kreise gehen unterschiedliche Wege.

Seit vergangenem Frühjahr werfen die Entsorgungsunternehmen einen strengeren Blick in die Biotonne der Privatleute, um möglichst frühzeitig Fremdstoffe wie Plastik aufzuspüren, die nicht hineingehören. Schließlich soll der Bioabfall rein sein, damit er bestmöglich weiterverarbeitet werden kann. Auch deshalb, weil inzwischen andere Anforderungen bestehen.

Bis zum Jahr 2035 sollen alle von den privaten Haushalten gesammelten Küchen-, Nahrungs- und Gartenabfälle für die Produktion von Biogas genutzt werden. Das sieht der Abfallwirtschaftsplan des Landes vor, damit die Klimaschutzziele erreicht werden. Daher müssen die Kommunen auf die neuen Anforderungen reagieren, wobei es da unterschiedliche Herangehensweisen und Lösungen gibt. Das wird auch in der Südpfalz deutlich.

Landau schon seit 2012 gut aufgestellt

Die Stadt Landau fühlt sich bestens vorbereitet. Wie aus der Antwort des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) hervorgeht, haben sich frühere Entscheidungen zur Verarbeitung des Biomülls längst bezahlt gemacht. „Die Zielvorgaben zur Vergärung werden bereits seit 2012 erfüllt, insofern besteht an dieser Stelle in Landau kein Handlungsbedarf mehr“, teilt der EWL auf Anfrage mit.

Wurden die Bioabfälle aus Landau anfangs in einer weiter entfernten Vergärungsanlage transportiert, bleiben diese seit 2020 in der Region. Sie werden nach Westheim gebracht, wobei die vertraglichen Vereinbarungen Ende 2026 auslaufen. Daher „findet im Moment ein europaweites Beschaffungsverfahren zur Bioabfallverwertung statt“.

Im Gegensatz zur klassischen Kompostierung, die der Landwirtschaft, dem Gartenbau oder zur Erdenherstellung diene, stehe mit der Vergärungsanlage eine Technik zur Verfügung, die eine Kaskadennutzung erlaube, wodurch eine Vielzahl an neuen Wertschöpfungsmöglichkeiten entstehe. In den Anlagen wird zunächst Biogas erzeugt. „Verbleibende Endprodukte wie Flüssiggärreste und Kompost aus den Gärrückständen stehen auch weiterhin für eine stoffliche Verwertung im Landbau zur Verfügung“, sagt Gönül Kuru, die beim EWL für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Kreis SÜW strebt Zusammenarbeit mit Südwestpfalz an

Beim Landkreis Südliche Weinstraße und seinem Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft (EWW) sieht die Situation anders aus. Hier wird eine Zusammenarbeit mit den Kommunen aus der Südwestpfalz angestrebt, konkret mit dem benachbarten Landkreis sowie den Städten Pirmasens und Zweibrücken. Sie möchten den Biomüll gemeinsam verwerten. Die dazu erforderliche Anlage könnte im Energiepark Pirmasens-Winzeln gebaut werden.

Aktuell wird der Bioabfall aus dem Kreis SÜW von der Firma Reterra Service GmbH verwertet, vorwiegend in einer Anlage in Mainz sowie in Baden-Württemberg. Wie Kreissprecherin Jennifer Back mitteilt, handelt es sich um eine Interimslösung, die 2025 beschlossen wurde und bis 2028 gelte, wobei die Option einer Verlängerung bestehe. „Der EWW hat die Vertragsdauer bewusst kürzer gehalten als die üblichen sieben Jahre, um einen einfacheren Umstieg auf die neu zu errichtende Anlage zu ermöglichen.“

Fachleute empfehlen einen Bio-Reaktor

Angesichts der Kosten von mehr als 30 Millionen Euro je Verwertungsanlage biete es sich an, mit anderen Kommunen zusammenzuarbeiten. Für den Standort Pirmasens spreche, dass dort bereits die Infrastruktur für eine Bioabfall-Verwertungsanlage bestehe. Aber da die im Kreis Südwestpfalz anfallende Biomüllmenge zu klein ist, um sie wirtschaftlich zu verwerten, wird die interkommunale Zusammenarbeit angestrebt.

In einem ersten Schritt wurde nun eine Machbarkeitsstudie beim Pirmasenser Prüf- und Forschungsinstitut (PFI) in Auftrag gegeben. Erste Ergebnisse wurden kürzlich dem Kreisausschuss in der Südwestpfalz vorgetragen. Das PFI hat drei Verfahren zur Abfallbehandlung geprüft und empfiehlt den sogenannten Tunnelfermenter. Ein Fermenter ist ein Bio-Reaktor, ein technischer Behälter, in dem Mikroorganismen, Zellen oder Enzyme unter kontrollierten Bedingungen Stoffe umwandeln, aufbauen oder abbauen. Die Bioabfälle werden vergärt. Der feste Gärrest wird Kompost, flüssige Gärreste können als Dünger eingesetzt werden, die entstehenden Biogase zur Wärmegewinnung und Stromerzeugung verwendet werden.

Kommunen müssen sich auf Betreibermodell einigen

Bei dieser vom PFI favorisierten Variante seien die niedrigsten Investitionskosten erforderlich – geschätzt 34,5 Millionen Euro –, auch die Behandlungskosten des Abfalls seien mit weniger als 97 Euro je Tonne am günstigsten. Obwohl es auf der Deponie in Kaiserslautern eine Kompostieranlage gibt und im Saarland eine weitere geplant ist, sieht das PFI gute Absatzchancen für die rund 10.000 Tonnen Kompost, die jährlich in Pirmasens produziert werden.

Die beteiligten Kommunen müssen sich nun auf ein Betreibermodell und eine Rechtsform für die Biomüllvergärungsanlage einigen. Denkbare Betreibermodelle sind die Eigenerledigung, bei der alles bei den vier Kommunen bleibt, oder ein Betreibervertrag, bei dem die Kommunen die Anlage bauen, aber den Betrieb und die Vermarktung an einen Privaten übertragen. Eine weitere Möglichkeit ist die institutionelle Partnerschaft zwischen Kommunen und Privaten, bei der die Kommunen die Mehrheit der Anteile halten. Denkbar ist auch ein Konzessionsbetrieb, bei der ein Privater die Anlage baut und betreibt. Auch die Vertragspartnerschaft nach dem Vorbild des Zweckverbands Abfallverwertung sei vorstellbar.

Die finale Investitionsentscheidung müssten die Gremien der beteiligten Kommunen im Lauf des Jahres 2028 treffen. Mit dem Bau der Anlage könnte ein Jahr später begonnen werden, dann sei mit einer Betriebsaufnahme im Jahr 2031 zu rechnen.