Die Anwohner der Josef-Meyer-Straße in Weyher werden sich an eine neue Anschrift gewöhnen müssen.

Die Josef-Meyer-Straße wird bald Geschichte sein. Die Straße, die den Großteil der Ortsdurchfahrt ausmacht, wird ihren ursprünglichen Namen bekommen: Unterdorf. Das macht laut Ortsbürgermeister Andreas Möwes auch deshalb Sinn, weil es im Dorf bereits eine Straße namens Oberdorf gibt. Somit werden sich die beiden wieder ergänzen. Dieser Umstand war für die politisch Verantwortlichen aber nicht entscheidend dafür, für die Umbenennung zu stimmen, welche laut Möwes bereits mehrfach in der Vergangenheit angeregt worden war. Vielmehr empfinden sie es als unglücklich, wie der Namensgeber in den 70er-Jahren zu dieser Ehre gekommen war.

Josef Meyer vererbte der Gemeinde 40.000 Deutsche Mark – unter der Bedingung, dass sie eine Straße nach ihm benennt. Diese Vereinbarung geht aus dem Testament hervor. Als die Gemeinde nach seinem Tod die Erbschaft annahm, erfüllte sich somit auch der Wunsch von Josef Meyer.

Wie es für die Anwohner weitergeht

Hinzu kommt die Tatsache, dass Josef Meyer nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Weyher als Ortsbauernführer fungierte. Diese Information bekam eine Chronistin bei einer Recherche im Landesarchiv in Speyer heraus. „Der jetzige Gemeinderat ist der Ansicht, dass Josef Meyer als Person nicht die Kriterien erfüllte, um eine Straße nach ihm zu benennen“, informiert Möwes, der sich neben zwei anderen Ratsmitgliedern als Anlieger der Josef-Meyer-Straße nicht an der Abstimmung teilnahm. Es habe eine Enthaltung gegeben, keine Gegenstimme.

Nun, im Juli dieses Jahres, wird die Änderung im Ortskern sichtbar werden. Wie Andreas Möwes ankündigt, sollen allerdings noch bis Ende 2025 die alten Schilder unter den neuen aufgehängt bleiben. „Rot durchgestrichen, aber lesbar“, erklärt der Ortschef. Er informiert zudem, wie es für die Anlieger der Josef-Meyer-Straße nun weitergeht: Die Änderung des Straßennamens werde in Personalausweisen und Fahrzeugscheinen kostenfrei vom Einwohnermeldeamt umgeschrieben. „Das Vermessungs- und Katasteramt wird den Behörden und Dienststellen die Straßennamensänderung mitteilen.“ Alle nicht-behördlichen Vertrags- und Geschäftspartner müssen die betroffenen Personen selbst informieren. „Betriebe und Weingüter mit Hauptsitz in der betroffenen Straße können bei der Gemeinde auf Antrag eine Aufwandsentschädigung von pauschal 300 Euro beantragen.“