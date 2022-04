In Frankweiler fehlt es nach der Schließung der Bäckereifiliale zum Jahresende 2021 an einer Einkaufsmöglichkeit. Dieser Misere soll durch den Umbau des alten Feuerwehrhauses in einen Dorfladen begegnet werden. Das Vorhaben ist der größte Brocken im Doppelhaushalt 2022/2023, den der Rat jetzt auf den Weg gebracht hat.

Wie Ortsbürgermeister Bernd Nerding auf Anfrage erklärt, wurden für den Umbau Mittel von 250.000 Euro eingestellt. Richtig investiert wird auch in den barrierefreien Ausbau der auf beiden Seiten der Weinstraße in Höhe der Kirche liegenden Bushaltestellen. Hierfür wurden 185.000 Euro veranschlagt. Nerding rechnet mit Landeszuschüssen von bis zu 80 Prozent. Neu gestaltet werden soll auch die Türfront der Leichenhalle. Hierfür sind 20.000 Euro vorgesehen.

Der Ergebnishaushalt sieht für 2022 ein Plus von 66.200 Euro vor, für 2023 rechnet die Verwaltung mit 16.300 Euro auf der Habenseite. Die Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen. Das Eigenkapital soll von rund 5,88 Millionen Euro am Jahresende 2021 auf voraussichtlich 5,96 Millionen Euro zum Jahresende 2023 steigen. Die Steuerhebesätze und die Beiträge für die Feld- und Waldwege bleiben unverändert.