Johann Kumpfmüller, seit Februar Ortsbürgermeister von Gleiszellen-Gleishorbach, hat gleich ein großes Projekt zu stemmen: Der Umbau des Dorfgemeinschaftshauses steht an. Im zweiten Anlauf. Für einen symbolischen Euro hatte die Gemeinde das ehemalige katholische Pfarrheim in Erbpacht von der katholischen Kirch erworben, zunächst für 50 Jahre, mit der Möglichkeit der Verlängerung auf 99 Jahre. Der große Saal im Obergeschoss mit Küche, der Jugendraum und der kleine Saal im Erdgeschoss können bis zur Sanierung weiterhin genutzt werden. Das Gebäude ist eigentlich in einem guten Zustand, aber es muss modernisiert und barrierefrei gemacht werden. „Daran hängen viele Dinge“, so Kumpfmüller. Unter anderem der Wegfall des kleinen Saales, der dann für die Haustechnik gebraucht wird.

Bereits unter der Ägide von Gittler wurde ein Förderantrag für eine Sanierung gestellt, Gleiszellen-Gleishorbach ist seit 2019 Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung. Der Antrag wurde negativ beschieden, das Konzept musste verschlankt werden. „Der zweite Förderantrag soll im August gestellt werden, eine Kostenschätzung gibt es noch nicht“, informiert der Ortschef. An der Sanierung hängt auch der Verkauf des wenige Meter entfernten Gemeindehauses, in dem auch die Feuerwehr untergebracht ist.