Bernd Funks Herz schlägt für Uhren. Nicht für irgendwelche, sondern für antike Exemplare. In den Schatullen und Vitrinen des Sammlers ticken überall ausgefallene Taschenuhr-Raritäten. Jetzt hat der Offenbacher eine ganz seltene Uhr gerettet. Eine, die nichts mit seinem sonstigen Sammel-Repertoire zu tun hat. Aber die schon immer sein großer Traum war.

Bernd Funks Taschenuhr-Sammlung ist schon etwas exzentrisch. Sie enthält beispielsweise eine Bombenabwurf-Stoppuhr mit Countdown-Funktion, wie Piloten sie im Ersten Weltkrieg nutzten. Oder eine fast ebenso alte Taschen-Stoppuhr für Ringrichter, die ganz ohne Ziffernblatt exakt die Dauer einer Boxrunde maß. Alte Schätzchen hat der selbstständige Metallgestalter aus Offenbach in Hülle und Fülle. „Was ich aber immer schon haben wollte“, sagt der Chronografen-Fan verwegen, „war eine Kirchturmuhr.“ Wie das so ist mit Träumen. Oft kommt einem der Zufall zu Hilfe. Als Funk Anfang des Jahres in der Scheune eines Winzers auf einen ziemlich verrosteten Koloss aus Eisen stieß, ahnte er noch nicht, welch kostbare Zeitmaschine ihm da in die Hände gefallen war. Erst als er die alte Dame vorsichtig von ihrer Patina befreite, fand er die Signatur des mysteriösen Uhrmachers auf der Rückseite. So begann für Funk nicht nur die zeitaufwendige Überholung des 1890 erbauten Aufzuguhrwerks, sondern auch die Suche nach der längst vergessenen Landauer Großuhren-Fabrik Georg Seybold.

250 Stunden Arbeit hat Funk in die Restaurierung der Turmuhr gesteckt, die vermutlich bis in die 1960er-Jahre die Zeit in der Gemeinde St. Martin ansagte. Im 15-Minuten-Takt läuteten damals die Glocken. Doch nicht irgendwie, sondern im französischen Viertelschlag, einem eleganten Dreiklang. „Manche Glocken haben 36-mal hintereinander geläutet. Nachtabschaltung gab es auch noch nicht“, erläutert Funk schmunzelnd. Das war vermutlich einer der Gründe, warum mechanische Uhrwerke ab Mitte des vergangenen Jahrhunderts aus der Mode kamen und peu á peu von elektrischen abgelöst wurden. Aber wer möchte heutzutage schon jeden Morgen in den Kirchturm klettern, um das Uhrwerk aufzuziehen? Häufiger musste der Küster aber auch damals nicht ran. Denn die Seybold-Uhr lief 30 Stunden mit einer nur minimalen Zeitabweichung von 30 Sekunden. Eine technische Sensation für die damalige Zeit.

Viele Firmengeschichtsdetails liegen im Dunkeln

Diese Ganggenauigkeit verdankte sie der sogenannten Seybold-Hemmung, einer Eigenentwicklung des Landauer Uhrmachermeisters Georg Seybold. Vielleicht hat der Fabrikant sich die spezielle Ganghemmung sogar patentieren lassen, spekuliert Funk. Sicher könne er das aber nicht sagen. Denn viele Details der Firmengeschichte liegen, trotz detektivischer Recherche, nach wie vor im Dunkeln. Dabei war Seybold, dessen Geschäftsadresse sich am Kleinen Platz 1 befand, offenbar kein Unbekannter in der Großuhren-Branche des späten 19. Jahrhunderts. 1873 zeigte das Unternehmen sogar auf der Weltausstellung in Wien eine „Normaluhr mit Seyboldschem Chronometergang für Bahnhöfe“. Und wurde in der Presse lobend erwähnt.

Wenn man Bernd Funks restauriertes Meisterwerk betrachtet, kann man die damalige Begeisterung gut verstehen. Trotz des schlechten Fundzustands mit fehlenden Teilen, die Funk originalgetreu nachbaute, erstrahlt das Räderwerk heute in neuem Glanz. Grün lackiert, mit goldenen Linien eingefasst – so wie es damals üblich war. Unbeirrt, in Jules-Vernscher Manier, schwingt das Riesen-Pendel in Funks Werkstatt hin und her. Doch hier soll die Zeitmaschine nicht bleiben. „Am liebsten würde ich mir die Uhr ins Wohnzimmer stellen“, sagt Funk. Doch mit fast 400 Kilogramm ist die Uhr, von der schätzungsweise noch sechs Stück existieren, kein Leichtgewicht. Funk wünscht sich ein neues Zuhause für die alte Seybold. Nämlich in einem Glaspavillon auf einem belebten Platz in Landaus Innenstadt. So könnte die Stadt nicht nur die Uhr, sondern auch das Andenken an den Meister einer längst vergessenen Handwerkskunst zu neuem Leben erwecken.