Die Sanierung der Schulturnhalle in Kirrweiler ist in greifbare Nähe gerückt. Das Thema beschäftigt die Gremien schon lange, vor allem wegen der verzwickten Eigentumsverhältnisse und der unterschiedlichen Fördermöglichkeiten.

Das Schuljahr, das am Montag gestartet ist, wird voraussichtlich das letzte sein, in dem die Kinder der Kirrweilerer Grundschule wie bisher in der alten Schulturnhalle Sportunterricht haben. Nach Angaben von Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach (CDU) soll die Sanierung von Sanitäranlagen und Halle parallel in Angriff genommen worden.

Da die Finanzierung über unterschiedliche Fördertöpfe läuft, war zunächst davon ausgegangen worden, dass die Baumaßnahmen voneinander getrennt werden, und mit den Sanitäranlagen begonnen wird. Deren Sanierung (Kosten: etwa 351.000 Euro) soll über das Bildungsministerium gefördert werden, der Antrag ist bereits gestellt.

Gute Chancen trotz Platz 4

Die Sanierung der Halle selbst wird dagegen über den sogenannten „Goldenen Plan“ gefördert. Das ist der Sportstätten-Förderungsplan des Landes, für den jeder Landkreis eine Prioritätenliste erstellt. Die Kirrweilerer Turnhalle steht zwar „nur“ auf Platz vier und hat aber gute Aussichten, rasch zum Zug zu kommen. „Normalerweise muss man sich da ja über Jahre hinten anstellen“, sagt Flach.

Die Sanierung der Sanitäranlagen ist außerdem mit Umbaumaßnahmen am Rathaus verbunden, für die die Gemeinde zuständig ist. „Das muss parallel laufen“, erkärt Ortsbürgermeister Rolf Metzger. Schließlich gebe es derzeit eine gemeinsame Heizung. Im Ortsgemeinderat soll die Sanierung deshalb am Mittwoch beschlossen werden, und dann ein Förderantrag gestellt werden. Metzger rechnet mit einem Baubeginn im kommenden Jahr und einer Bauzeit von etwa eineinhalb Jahren.

Schulkinder und Vereine

Dass nun alles in einem Zug saniert werden kann, begrüßt Metzger. „Wir haben dann zwar eine Großbaustelle hier, aber es geht ja auch um ein großes Volumen.“ Laut Verwaltung werden sich nach dem Umbau alle Räume auf dem Gelände der Verbandsgemeinde Maikammer befinden, während bisher ein Teil des Sanitär- und Umkleidebereichs auf Gemeindefläche liegt.

Flach unterstreicht die Bedeutung der Halle. „Morgens nutzen sie die Schulkinder, nachmittags und abends Vereine und Gruppen. Das soll auch künftig möglich sein. Wir haben lange gekämpft und nun eine Perspektive, wie wir die nötigen Sanierungen finanzieren können.“