Der mitgliedsstärkste Verein in Herxheim, der Turnverein, erhält im neu entstehenden Haus der Vereine am Waldstadion einen eigenen Raum. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Ursprünglich war vorgesehen, dass sich außer der Landjugend jeweils zwei Vereine einen Raum teilen. Das wurde 2017 in einem Nutzungskonzept festgehalten. In dem Gebäude soll es fünf Vereinsräume und einen Multifunktionsraum geben. Nun möchte der Turnverein einen Raum allein für sich in Anspruch nehmen, statt diesen mit dem Schachclub zu teilen. Wegen der monatlichen Sitzungen der Unterabteilungen, des Vorstands und der anderen Bereiche wird ein höherer Bedarf gesehen, zusätzlich möchte der Verein eine Bürokraft einstellen. Im Gemeinderat gab es nun eine lebhafte Diskussion, ob das vor vier Jahren beschlossene Nutzungskonzept deshalb angepasst werden muss. Letztlich wurde beschlossen, dass der Turnverein einen eigenen Raum erhält. Ortsbürgermeisterin Hedi Braun kommentierte diplomatisch: „Das ist eine demokratische Entscheidung, die wir akzeptieren.“ Wann das Gebäude fertiggestellt wird, sei noch unklar. Wie Braun erklärt, laufen nun die Erdarbeiten.