Die Haushalte sehen für die Jahre 2022 und 2023 jeweils ein Minus im Ergebnishaushalt vor. So liegt das Defizit im laufenden Jahr bei rund 172.600 Euro im Folgejahr bei rund 95.600 Euro. Nach dem vorläufigen Rechnungsabschluss war im Jahr 2021 noch ein Plus von 166.400 Euro erwirtschaftet worden. Der Grund sind die hohen Kosten für neu zu errichtende Gebäude und Einrichtungen. So werden in das Seniorenprojekt mit seinen Neubauten 630.000 Euro investiert, der Bau eines neuen Bauhofes verschlingt 450.000 Euro und der barrierefreie Umbau von drei Bushaltestellen schlägt mit rund 200.000 Euro zu Buche. Zudem muss der im Gommersheimer Wald auf dem Steigerkopf, in der Nähe von Edenkoben, liegende, 13 Meter hohe Schänzelturm für rund 70.000 Euro saniert werden. Insgesamt ist die Finanzlage noch als gut anzusehen. Die Gemeinde verfügte zum 31. Dezember 2021 über ein Eigenkapital von rund 8,99 Millionen Euro. Dieses wird auf voraussichtlich 8,72 Millionen Euro Ende 2023 abschmelzen. Die Prokopfverschuldung wird von 164 Euro Ende 2020 auf voraussichtlich 128,50 Euro Ende 2023 sinken.