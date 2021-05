Der Regen nervt so langsam. Waren die Sommer der letzten Jahre zu trocken, ist es in diesem Winter vielen Menschen einfach zu nass. Wie geht die Natur mit den zuletzt doch recht vielen Niederschlägen um? Hat der Regen Wälder und Weinberge, Äcker und Wiesen bereits so durchnässt, dass es diesen nach den Hitzejahren nun wieder besser geht?

Gerd Müller, der am Ortsrand von Herxheim seinen Gemüsehof betreibt, beobachtet die Aufzeichnungen der Wetterstation in Herxheimweyher. Er stellt fest, dass die Regenmengen von Oktober 2020 bis Januar 2021 um circa fünf Prozent unter dem langjährigen Mittel liegen, dies vor allem deshalb, weil der November sehr trocken war und hier die Niederschlagsmenge über 70 Prozent unter dem Durchschnitt früherer Jahre lag. „Die recht hohen Niederschlagsmengen der letzten Tage haben allerdings vor allem in tiefen Lagen zu Staunässe geführt, leicht sichtbar in den Niederungen der Felder und Wiesen an der Queich und am Klingbach“, stellt Müller fest. Die oberen Bodenschichten höher gelegener Felder profitieren davon, solange nicht Land unter ist. Nicht anders ist es bei den Wäldern.

Für die Landwirte sind hohe Niederschlagsraten im Januar und Februar nicht wirklich hinderlich, da die Frühjahrsaussaat und die Pflanzungen noch nicht drängen. Lediglich im Gemüseanbau kann es zu Verzögerungen bei frühen Arten und Salaten kommen, wenn die nassen Felder nicht befahrbar sind. Was die Aussichten für die Zukunft angeht, sagt Müller ganz klar, dass der Klimawandel voranschreitet. Er geht davon aus, dass Wetterextreme wie Starkregenereignisse oder Dürreperioden zunehmen werden. „Das ist allgemein bekannt. Die Land-, wie auch die Forstwirtschaft wird sich dem, so gut es eben geht, anpassen müssen!“

Im Januar gab’s nicht mehr Regen als üblich

Ralf Gensheimer, Chef von Bioland-Gemüse Gensheimer in Offenbach, hat am letzten Donnerstag nach dem Wasserstand im hofeigenen Brunnen geschaut. „Der hat sich tatsächlich schon ein wenig erholt. Allerdings freue ich mich jetzt über noch mehr Regen, da die Grundwasserstände, die wir noch vor drei Jahren hatten, immer noch nicht erreicht sind. Ungefähr ein Meter tief sind unsere Böden, je nach Bodenart, jetzt mit Wasser gesättigt“, sagt Gensheimer.

Überraschend erzählt er, dass es im Januar nicht mehr als üblich geregnet habe und es rund 30 Prozent mehr Sonnenstunden als im langjährigen Mittel gab. „Zugegeben war der Februar bis jetzt ziemlich niederschlagsreich und trüb. Vielleicht fällt uns das gerade jetzt mehr auf als sonst, weil man wegen Corona nicht so viel Abwechslung hat“, meint Gensheimer.

Der Kaltenbach war zuletzt komplett trocken

Kurt von Nida aus Kleinfischlingen gehört dem Team von Südpfalz-Biotope an, das Teil der Naturstiftung Südpfalz ist. Seit Jahren beobachten er und seine Mitstreiter die Absenkung des oberflächennahen Grundwassers. „Im Lee, also der strömungsabgewandten Seite der hohen Haardtberge und des Pfälzerwaldes im Raum Lustadt, Freisbach, Kleinfischlingen liegen die Jahressummen der Niederschläge seit Langem unter dem langjährigen Mittel der Jahre 1950 bis 1980, zum Teil um 33 Prozent“, sagt von Nida. Zudem würden trotz stark gesunkener Grundwasserspiegel hier große Mengen an Wasser zur Beregnung der Gemüsefelder entnommen.

Der Hainbach und der Kaltenbach lagen 2020 auf Höhe von Hochstadt und Kleinfischlingen über sechs Monate lang trocken. Bei Freisbach konnte man am 31. Januar trockenen Fußes im Kaltenbach und den begleitenden Gräben spazieren gehen. In den 15 Naturteichen des Landkreises Germersheim, die zu den wichtigsten Amphibienlaichplätzen der Pfalz zählen, fehlt es ebenfalls an Wasser. Besonders die Spring- und Grasfröschen, deren Ablaichen bald erwartet wird, brauchen dringend Wasser. Im Laubfroschgewässer am Modenbach östlich von Großfischlingen fehlt mindestens ein Meter Wasser. „Den geschwächten Bäumen und Weingärten im Lustadter Wald wird trotz gefüllter Pfützen im Wurzelbereich ebenso ausreichend Wasser fehlen“, erklärt von Nida.

Das Klima wandert

Wolfgang Lähne ist im Wetterbüro Klima-Palatina in Maikammer tätig. Auch er sagt, dass es immer noch an der nötigen Menge an Niederschlag fehle, um die Defizite des Sommers und des Herbstes aufzuholen. So war der Januar schon der 20. Monat in Folge, der zu warm war. „Das gab es seit Beginn der professionellen Wetteraufzeichnungen, also seit Mitte des 19. Jahrhunderts, noch nie“, sagt Lähne. Bei vollkommen trockenen Böden durchfeuchtet ein Milliliter Wasser einen Zentimeter in die Tiefe, wobei zehn Millimeter Niederschlag einer Regenmenge von zehn Litern pro Quadratmeter entsprechen. Zwei Tage Sonne haben aber das erneute Austrocknen des Bodens zur Folge.

Lähne sagt auch, dass das Klima wandert. So seien die klimatischen Verhältnisse in der ostfranzösischen Stadt Lyon Mitte der 1950er-Jahre in etwa so gewesen, wie wir sie heute bei uns kennen. Nimmt man Lyon als Ausgangspunkt, so richtet sich die Wanderung zunehmend nach Süden in Richtung Toulouse und das Zentralmassiv. Lähne sieht aktuell keine Tendenzen, dass der Starkregen im Allgemeinen zunehmen wird, allerdings dürften die Extremereignisse sich ausprägen. „Künftig kommen statt bislang 100 Milliliter auch sicher schon mal 130 oder 150 Milliliter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel“, meint der Geograf.

Leichte Verbesserung der Dürresituation

Ulrike Abel, Leiterin des Forstamtes Haardt in Landau, sagt, dass im Pfälzerwald im Vergleich zu den Vorjahren immer noch eine schwere Dürre herrscht. „Es ist momentan sehr nass und matschig, sodass Regenwasser auf Feld- und Waldwegen als Bach abfließt. Die Niederschläge dieses Winters haben zu einer leichten Verbesserung der Dürresituation geführt“, so Abel. Da die Niederschlagsmenge fast eines ganzen Jahres fehle, verwundere es nicht, wenn noch lange keine Entwarnung bezüglich der Wasserversorgung der Waldbäume gegeben werden könne. „Auch wenn es uns als Spaziergänger stört und das schlechte Wetter nicht zu Outdooraktivitäten lockt, sind die bisherigen und die hoffentlich noch kommenden Niederschläge für unser gesamtes Ökosystem extrem wichtig“, betont Abel.