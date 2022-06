Beim Ärztekomplex in Maikammer haben die Trocknungsarbeiten begonnen, nachdem Unbekannte am Freitagabend auf der Baustelle das Erdgeschoss unter Wasser gesetzt hatten.

„So viel kriminelle Energie hätte ich hier in der Region nicht erwartet“, sagte am Dienstag Ralf Uhl, Geschäftsführer der Gerst Projektbau GmbH, die den Bau errichtet. Er sei bereits am Freitag von der Feuerwehr über den Schaden informiert worden und zur Baustelle im Oberen Schnetzweg gefahren. Nach Angaben der Polizei stellten die Bauleiter am frühen Freitagabend fest, dass sich jemand Zugang zur Baustelle verschafft und den Schlauch des Baustellenwassers geöffnet hatte. Das gesamte Erdgeschoss mit einer Fläche von 450 Quadratmetern sei geflutet worden, so Uhl. Seit Samstagmorgen seien nun Trocknungsgeräte installiert. „Ob das funktioniert, wissen wir in 14 Tagen“, so Uhl. Im schlimmsten Fall gelinge es nicht, Estrich und Bodenplatte trocken zu bekommen. Denn das Wasser sei am Rande unter den Estrich gelaufen und stehe nun auf der Bodenplatte. Diese sei kaum zugänglich. „Wir haben jetzt Löcher gebohrt und versuchen, Luft hineinzublasen“, so Uhl. Es seien auch Gutachter eingeschaltet, und es gebe jeden Tag Messungen.

„Das Gebäude muss einwandfrei übergeben werden“, betonte Uhl. Bei einem Ärztehaus habe das eine noch größere Bedeutung als sonst. „Nicht auszudenken, wenn sich in einer Praxis Schimmel entwickeln würde.“ Notfalls müsse der Estrich noch einmal herausgerissen werden. In diesem Fall rechnet Uhl mit deutlich höheren Kosten als 100.000 Euro. Diese Summe ist bisher genannt worden, bezieht sich aber laut Uhl auf den Fall, dass es gelingt, den Estrich zu trocknen.

Fertigstellung für Herbst geplant

Uhl will trotz allem alles daran setzen, um eine Verzögerung beim Bau zu vermeiden. „Dann müssen wir eben Tag und Nacht arbeiten.“ Wenn sich in zwei Wochen abzeichne, dass der Estrich abtrockne, sei noch mit einer Trocknungszeit von sechs bis acht Wochen zu rechnen.

Mit dem Bau des Zentrums ist im vergangenen Sommer begonnen worden, bis zum Herbst soll es fertig sein. Dort einziehen wollen unter anderem die Ärztegemeinschaft Maikammer, die bisher in der Marktstraße 43 ist, und der Kinder- und Jugendarzt Bernhard Hock aus Dudenhofen. Nach früheren Angaben hat die Investition ein Volumen von rund 5,5 Millionen Euro. Der jetzt entstandene Schaden sei ein Versicherungsfall, so Uhl.

Die Polizei hatte bis Dienstag keine neuen Erkenntnisse zu dem Fall. Die Ermittlungen liefen weiter, so die Dienststelle in Edenkoben.