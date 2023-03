Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Wasserversorgung in Dörrenbach kann noch nicht wieder in den Normalbetrieb gehen. Die am Montag genommenen Proben erlauben dies nicht, teilt Martin Engelhard, Leiter der Verbandsgemeinde-Werke mit.

Die Trinkwasser-Abgabestelle am Feuerwehrgerätehaus bleibt zumindest bis zum Wochenende erhalten. „Am Mittwochmorgen müssen wir wieder einkaufen gehen“, sagt Engelhard. Die Feuerwehr wird