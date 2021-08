Das Trinkwasser der Gemeinde Dörrenbach kann wieder uneingeschränkt verwendet werden. Wie die Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern mitteilen, haben die am Donnerstagnachmittag genommenen Wasserproben ein einwandfreies Untersuchungsergebnis erbracht.

Auf Anordnung des Gesundheitsamtes durfte das Leitungswasser seit Freitag vergangener Woche nicht zum Trinken und zur Zubereitung von Essen verwendet werden, weil es durch Lösungsmittel-Dämpfe verunreinigt worden war. Ursache für die Verunreinigung war die Beschichtung des Fußbodens in der Vorkammer des Hochbehälters, der Dörrenbach mit Wasser versorgt. Der Hochbehälter wird derzeit saniert, die von einer Fachfirma aufgetragene Beschichtung des Bodens wurde inzwischen wieder entfernt.

Das Wasser im Hochbehälter und in den Leitungen war am vergangenen Wochenende komplett ausgetauscht worden, dennoch waren bei am Montag genommenen Proben noch immer Rückstände des Lösungsmittels entdeckt worden. Die Prozedur begann von Neuem. Das Wasser wurde abgelassen, Behälter und Leitungen erneut gespült. Diesmal mit Erfolg.

Am Feuerwehrhaus war eine Trinkwasserabgabestelle eingerichtet worden. Die örtliche Wehr hat die Bevölkerung mit Wasserflaschen aus dem Supermarkt sowie mit Leitungswasser aus einem von den Werken zur Verfügung gestellten Tankzug versorgt. Die Abgabestelle hat ihren Betrieb eingestellt.