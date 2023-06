Im Trifelsland wird einmal im Jahr das alte Trifthandwerk wieder lebendig. Beim Triftfest am Sonntag, 25. Juni, können Besucher zuschauen, mitmachen und Wald und Wasser erleben. Förster zeigen anschaulich, wie Waldarbeit vor über 100 Jahren aussah.

Zuerst verläuft die Führung auf dem Triftweg in Richtung Woog. Dort wird ein Baum gefällt, das Holz mit einem Holzschlitten den Hang hinunter zum Wasser transportiert, in den Triftkanal geworfen und mit Hilfe des angestauten Wassers den Bach hinunter getriftet. Bei allen Aktionen ist Mitmachen ausdrücklich erwünscht. Der Festplatz liegt mitten im Pfälzerwald in der Nähe der B48 zwischen Annweiler und Johanniskreuz. Dort gibt es einen Infostand, Speisen und Getränke und ein Waldcafé mit hausgemachten Kuchen und Torten. Kinder können aus Baumrinde Schiffchen basteln und gleich im Bach auf ihre Seetauglichkeit testen.

Das Triftfest beginnt um 10.30 Uhr mit einem Waldgottesdienst. Im Anschluss gibt es Führungen. Ganzjährig kann man die Triftanlagen auf dem Triftweg erwandern oder mit dem Mountainbike auf der Tour 11 erkunden. Tafeln informieren über das Triften und die Wooge im Pfälzerwald.

Weitere Informationen gibt es im Büro für Tourismus in Annweiler am Trifels, Am Meßplatz 1, telefonisch unter 06346 2200 oder im Internet unter www.trifelsland.de.