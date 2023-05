Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Trifelsstadt wird all ihre Straßenlampen auf energiesparende LED-Technik umstellen. 400 Leuchten sind bereits erneuert, 1200 stehen noch an. Dabei geht’s nicht nur ums Licht, sondern auch um die Laternenform. Was passt in die Altstadt?

Die Stadt hatte verschiedene Modelle in der Stadt aufgehängt, damit sich die Bürger einen Einblick der Optionen verschaffen können. Bei einem Bürgerworkshop sollte darüber beraten werden, was gefällt. Doch